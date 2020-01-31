17-летняя девушка насмерть разбилась, выпав с третьего этажа в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане 17-летняя девушка умерла, не приходя в сознание, упав с третьего этажа местного гуманитарного колледжа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дежурную часть управления полиции города Талдыкорган из городской многопрофильной больницы поступило сообщение о том, что 31.01.2020 года в 9.30 к ним на карете скорой помощи доставлена Елекен С. М. 15.11.2002 г.р. (17 лет), которая, не приходя в сознание, скончалась», - сообщили в пресс-службе акима города.

Позднее установлено, что девушка выпала с третьего этажа Талдыкорганского гуманитарного колледжа, расположенного по адресу Ярославского, 6.

«В настоящее время на место выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.