17-летняя девушка насмерть разбилась, выпав с третьего этажа в Талдыкоргане
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане 17-летняя девушка умерла, не приходя в сознание, упав с третьего этажа местного гуманитарного колледжа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В дежурную часть управления полиции города Талдыкорган из городской многопрофильной больницы поступило сообщение о том, что 31.01.2020 года в 9.30 к ним на карете скорой помощи доставлена Елекен С. М. 15.11.2002 г.р. (17 лет), которая, не приходя в сознание, скончалась», - сообщили в пресс-службе акима города.
Позднее установлено, что девушка выпала с третьего этажа Талдыкорганского гуманитарного колледжа, расположенного по адресу Ярославского, 6.
«В настоящее время на место выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.
- 11 заключенных заразились ВИЧ в колонии в Караганде
- Авария на теплотрассе в Семее: 580 абонентов отключены от тепла
- Пожары в Австралии: объявлено чрезвычайное положение в Канберре
- Полицейские задержали врача, распространившего ложную информацию о коронавирусе
- Павлодарские спасатели через лес доставили роженицу из дальнего аула
- Частный нотариус в Талдыкоргане подозревается в подстрекательстве к даче взятки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана