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17-летняя девушка насмерть разбилась, выпав с третьего этажа в Талдыкоргане

31 Января 2020 15:54
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17-летняя девушка насмерть разбилась, выпав с третьего этажа в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане 17-летняя девушка умерла, не приходя в сознание, упав с третьего этажа местного гуманитарного колледжа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В дежурную часть управления полиции города Талдыкорган из городской многопрофильной больницы поступило сообщение о том, что 31.01.2020 года в 9.30 к ним на карете скорой помощи доставлена Елекен С. М. 15.11.2002 г.р. (17 лет), которая, не приходя в сознание, скончалась», - сообщили в пресс-службе акима города.

Позднее установлено, что девушка выпала с третьего этажа Талдыкорганского гуманитарного колледжа, расположенного по адресу Ярославского, 6.

«В настоящее время на место выехала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств произошедшего», - добавили в ведомстве.


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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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