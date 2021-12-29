17-летняя Бибисара Асаубаева завоевала «серебро» на ЧМ-2021 по рапиду

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - 28 декабря в польской столице завершился чемпионат мира ФИДЕ по быстрым (рапид) шахматам. По итогам чемпионата мира 17-летняя титулованная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева завоевала 2-е почетное место и стала серебряным призером чемпионата мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую Федерацию шахмат.

В решающих партиях Бибисара обыграла опытную грузинскую шахматистку- гроссмейстера Нану Дзагнидзе, свою соотечественницу Асель Серикбай и сыграла вничью с победительницей чемпионата - международным гроссмейстером Александрой Костенюк.

В этом году Б.Асаубаева победила на онлайн Чемпионате Азии среди женщин, в составе сборной Республики Казахстан вошла в топ-8 сильнейших команд мира на Всемирной шахматной онлайн Олимпиаде и занимала призовые места во многих международных соревнованиях.

Совсем немного удачи не хватило представительнице Кызылординской области, женскому международному мастеру Серикбай Асель. На протяжении всего чемпионата Асель сенсационно держалась в группе лидеров, играя на равных с ведущими шахматистками мира, такими как Катерина Лагно и Александра Костенюк.

Сегодня стартует чемпионат мира по блицу, который завершится 30 декабря. В соревновании примут участие 7 шахматистов из Казахстана.



