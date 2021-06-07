17-летний юноша утонул в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел в Есильском районе Акмолинской области, где утонул 17-летний подросток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, трагический случай произошел 5 июня. В дежурную часть Есильского районного отдела полиции поступило телефонное сообщение от фельдшера районной больницы о том, что в реанимационном отделении скончался 17-летний местный житель.

«Было установлено, что в этот день группа подростков, не поставив в известность администрацию школы, отправилась на местный водоем Кызыл Су. Во время купания 17-летний подросток в результате несчастного случая погиб. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии путем попадания воды в легкие», - пояснили в ведомстве.

Акмолинские полицейские напомнили гражданам, планирующим свой отдых возле водоемов, о мерах личной безопасности. Полицейские призывают родителей не оставлять без присмотра детей и подростков на пляжах и иных водоемах, не купаться в неприспособленных для этого местах, воздерживаться от распития на берегах водоемов спиртных напитков.

«Не рекомендуется отплывать далеко от берега, заплывать за предупредительные знаки. Купаться можно только в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Чаще всего несчастные случаи происходят из-за того, что граждане пренебрегают мерами личной безопасности при нахождении вблизи водоёмов», - отметили полицейские и спасатели региона.