11:30, 23 Январь 2021 | GMT +6
17-летний юноша спрыгнул с автогужевого моста в Семее
СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее с автогужевого моста в Иртыш спрыгнул 17-летний юноша, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.
В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 22 января около 17:30.
В настоящее время центральным отделом полиции начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.105 ч.3 п.1 УК РК - Доведение до самоубийства, совершенного в отношении несовершеннолетнего.
Юноша скончался. Подробности случившегося в полиции не разглашают.