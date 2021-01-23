17-летний юноша спрыгнул с автогужевого моста в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее с автогужевого моста в Иртыш спрыгнул 17-летний юноша, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 22 января около 17:30.

В настоящее время центральным отделом полиции начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.105 ч.3 п.1 УК РК - Доведение до самоубийства, совершенного в отношении несовершеннолетнего.



Юноша скончался. Подробности случившегося в полиции не разглашают.