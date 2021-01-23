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    11:30, 23 Январь 2021 | GMT +6

    17-летний юноша спрыгнул с автогужевого моста в Семее

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    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее с автогужевого моста в Иртыш спрыгнул 17-летний юноша, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что инцидент произошел 22 января около 17:30.

    В настоящее время центральным отделом полиции начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.105 ч.3 п.1 УК РК - Доведение до самоубийства, совершенного в отношении несовершеннолетнего.

    Юноша скончался. Подробности случившегося в полиции не разглашают.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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