17-летний водитель мотоцикла скончался при столкновении с фонарем в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С наступлением тепла на столичных дорогах начинается активное использование мототранспорта. Дорожно-транспортные происшествия с участием мототранспорта являются самыми травмоопасными, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

7 апреля в 21:20 часов 17-летний водитель, управляя мотоциклом «Reiser», следуя по шоссе Коргалжын в сторону улицы Байганина не справился с рулевым управлением и допустил наезд на опору уличного освещения. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится дознание.

Большинство аварий с участием мототехники, согласно статистике, совершаются по вине самих водителей мототранспорта. В основе таких аварий лежит то, что водители мототранспорта зачастую пренебрегают Правилами дорожного движения.

Основными причинами происшествий по вине мотоциклистов являются превышение скоростных режимов, нарушение правил обгона и маневрирования, отсутствие права управления транспортным средством, отсутствие навыков вождения и права управления транспортными средствами. Лихачество, неопытность и беспечность достаточно часто становятся причиной тяжелых травм или гибели.