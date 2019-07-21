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17-летний участник соревнований утонул в Бурабае
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Участник соревнований утонул в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в ДЧС Акмолинской области, 19 июля в 16.20 поступило сообщение о том, что на озере Большое Чебачье в Бурабайском районе Акмолинской области утонул 17-летний Мухамед Колигов.
«Сразу же тело было направлено на судебно -медицинскую экспертизу в городе Кокшетау. После проведения СМЭ и оформления документов на транспортировку 20 июля в 9.30 тело было направлено в город Нур-Султан для дальнейшей транспортировки рейсом самолета КС 341 «Эйр Астана» в город Шымкент. Однако рейс самолета переносили два раза по неизвестным причинам. И сегодня утром 21 июля в 10.03 тело было доставлено в город Шымкент для дальнейшей передачи в Тараз - родственникам», - рассказали в ДЧС Акмолинской области.
Как добавили в ведомстве, на момент несчастного случая соревнования «Юный спасатель» были завершены, 19 июля производился отъезд участников.
«У команды из города Тараза отправка поезда была 19 июля в 22.30. В связи с чем команда изъявила желание посетить с экскурсией курортную зону Бурабай. Команду сопровождали тренер и представитель команды», - добавили в ведомстве.
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