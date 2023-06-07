17-летний студент утонул в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Студент колледжа утонул в Павлодаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 15:33 на пульт поступило сообщение о том, что в районе Усольского моста в городе Павлодаре тонет человек. На место выехали 5 сотрудников оперативно-спасательного отряда на двух спасательных катерах, сотрудники медицинской службы (4 человека), 7 сотрудников полиции, 3 сотрудника департамента по чрезвычайным ситуациям», - сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области.

По словам спасателей, парень утонул до их прибытия. Велись поисковые работы. В 16:06 труп обнаружили водолазы в 20-25 метрах от берега, на глубине 2-3 м.

«Утонул парень 2006 года рождения, студент первого курса колледжа Торайгыров университета. Он отдыхал в компании 3 человек, купались в неустановленном месте. Когда погибший начал тонуть, к нему подплыл друг, хотел его вытащить, но тот начал сопротивляться и топить его. Со слов ребят, спиртные напитки они не распивали», - добавили в ДЧС.