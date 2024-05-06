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    00:25, 06 Май 2024 | GMT +6

    17-летний синхронист из Казахстана стал призером этапа Кубка мира

    Виктор Друзин
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    На этапе Кубка мира по водным видам спорта (Париж) 17-летний казахстанец Виктор Друзин выиграл серебро, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры.

    За сольную произвольную программу он получил 163.7189 балла, уступив только колумбийцу Густаво Санчесу (204.0210).

    Третье место в этом виде занял американец Кеннет Годет (161.6187). 

    Наш соотечественник на предыдущем этапе КМ в Китае также брал серебряную медаль в этой же дисциплине.

    Теги:
    Спорт Плавание спортсмены Казахстана Франция
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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