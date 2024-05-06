17-летний синхронист из Казахстана стал призером этапа Кубка мира

На этапе Кубка мира по водным видам спорта (Париж) 17-летний казахстанец Виктор Друзин выиграл серебро, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры.

За сольную произвольную программу он получил 163.7189 балла, уступив только колумбийцу Густаво Санчесу (204.0210).

Третье место в этом виде занял американец Кеннет Годет (161.6187).

Наш соотечественник на предыдущем этапе КМ в Китае также брал серебряную медаль в этой же дисциплине.