17-летний подросток совершил ДТП в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 17-летний подросток совершил ДТП в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

24 августа, примерно в 05:20 часов, 17-летний водитель автомашины Lada 21154, двигаясь по улице М.Шокай на пересечении улицы Тәуелсіздік, будучи лицом, не имеющим право управления транспортным средством, допустил наезд на бордюр.

В результате ДТП пассажиры авто, двое его несовершеннолетних друзей, госпитализированы в ОДКБ города Актобе.