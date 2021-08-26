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17-летний подросток совершил ДТП в Актобе
26 Августа 2021 11:51
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 17-летний подросток совершил ДТП в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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24 августа, примерно в 05:20 часов, 17-летний водитель автомашины Lada 21154, двигаясь по улице М.Шокай на пересечении улицы Тәуелсіздік, будучи лицом, не имеющим право управления транспортным средством, допустил наезд на бордюр.
В результате ДТП пассажиры авто, двое его несовершеннолетних друзей, госпитализированы в ОДКБ города Актобе.
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