17-летний парень утонул в Иртыше

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Житель города Усть-Каменогорска утонул при купании в неположенном месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении по чрезвычайным ситуациям города сообщили, что компания ребят пришла купаться на необорудованное для купания место. Не рассчитав сил и не справившись с сильным течением, один из отдыхающих утонул.

«Спасатели вытащили из воды тело 17-летнего парня. Он утонул, купаясь в необорудованном месте в реке Иртыш», - отметили в УЧС.

В ведомстве отметили, что купальный сезон только вступает в свои права, спасатели региона усилили рейды по местам массового отдыха и «диким» пляжам. Однако население продолжают игнорировать рекомендации специалистов и будто намеренно подвергают свои жизни риску, выбирая для отдыха отнюдь не отвечающие нормам безопасности водоемы.

Напомним, в ряде регионов страны с 1 июня начинается купальный сезон. По данным КЧС МВД РК, Нур-Султане и Павлодарской области сезон начинается с 10 июня, а в ВКО - 13 июня, Атырауской области - 15 июня и Мангистауской области - 25 июня.





Фото: управление по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска