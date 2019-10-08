17-летний парень угонял машины в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Талдыкоргана задержали 17-летнего парня, подозреваемого в серии угонов дорогостоящих автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задержанному юноше пока доказана причастность к 4 автоугонам, совершенным им в сентябре текущего года в Талдыкоргане. Похищенные автомашины найдены и возвращены законным владельцам.

«Угоны трех автомашин зарегистрированы в западной части города и один в восточной. Среди похищенных автомашин «Субару», «Митсубиси РВР» и две «Тойота Камри». Пока не установлено, каким образом подозреваемый «вскрывал» и угонял иномарки, так как следов взлома дверей и замков зажигания не выявлено. Досудебное расследование по всем фактам проводится согласно статье 200 Уголовного кодекса Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Скрывшийся от расследования несовершеннолетний был задержан талдыкорганскими полицейскими в Алматы и доставлен вчера по месту совершения правонарушений.

С начала года полицейским региона удалось найти 133 угнанных авто, возвратив их законным владельцам. Из общего числа 32 автомашины возвращены жителям Талдыкоргана.