17-летний костанаец «сдавал» в аренду несуществующие квартиры

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области задержан 17-летний парень, который промышлял «сдачей» в аренду несуществующих квартир, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В ноябре в управление полиции города Рудного от местной жительницы поступило сообщение о том, что неустановленное лицо завладело ее денежными средствами в сумме 15 тысяч тенге за аренду квартиры.

«В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УКП ДП совместно с УП города Рудного задержан 17-летний подозреваемый, который размещал фейковые объявления на сайте OLХ по факту сдачи квартир в аренду на длительный срок в городах Рудный и Костанай. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что ему были нужны деньги»,- прокомментировали в ведомстве.

Факт зарегистрирован по признакам состава преступления, предусмотренного ст.190 ч.2 п. 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Молодой человек задержан и допрошен в качестве подозреваемого по двум аналогичным фактам.

Ранее отделом по борьбе с киберпреступностью УКП ДП области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей области, которые продавали несуществующее сено на территории Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Объявления «продавцы» размещали также на сайте.

Мужчины подозреваются в совершении более 10 аналогичных фактов. Уголовные дела находятся в производстве, проводятся следственные действия.

Департамент полиции просит граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.