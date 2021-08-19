17-летний грабитель напал с ножом на продавщицу в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержан несовершеннолетний, совершивший разбойное нападение на продавца в магазине, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Polisia.kz.
На канал «102» днем поступил вызов: в хозяйственном магазине неизвестный парень, угрожая ножом, забрал из кассы 100 тысяч тенге. Подозреваемый был задержан «по горячим следам». «В ходе расследования установлено, что 17-летний парень зашел в магазин и попросил продавца показать кухонный нож, который выставлен на продажу. Взяв в руки нож и угрожая им, он потребовал деньги. Женщина, подумав, что может самостоятельно справиться с парнишкой, попыталась отобрать у него нож. В этот момент он порезал ей руку, а затем забрал деньги из кассы и выбежал. После чего злоумышленник сел в машину и скрылся», - говорится в сообщении.
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