17-летний грабитель напал с ножом на продавщицу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичными полицейскими задержан несовершеннолетний, совершивший разбойное нападение на продавца в магазине, передает МИА «Казинформ»со ссылкой на Polisia.kz.

На канал «102» днем поступил вызов: в хозяйственном магазине неизвестный парень, угрожая ножом, забрал из кассы 100 тысяч тенге. Подозреваемый был задержан «по горячим следам». «В ходе расследования установлено, что 17-летний парень зашел в магазин и попросил продавца показать кухонный нож, который выставлен на продажу. Взяв в руки нож и угрожая им, он потребовал деньги. Женщина, подумав, что может самостоятельно справиться с парнишкой, попыталась отобрать у него нож. В этот момент он порезал ей руку, а затем забрал деньги из кассы и выбежал. После чего злоумышленник сел в машину и скрылся», - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали сотрудники Полка патрульной полиции.

Установлено, что несовершеннолетний состоит на учете в полиции и ранее неоднократно привлекался к ответственности за совершение преступлений.

«Камеры видеонаблюдения в магазине не оказалось. Но продавец запомнила приметы и одежду подозреваемого. Была составлена в срочном порядке ориентировка. Оперативники по возможному пути следования подозреваемого установили его точные приметы. И была определена автомашина такси, в которую сел подозреваемый», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Нур-Султан Дмитрий Демидов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 192 Уголовного кодекса Республики Казахстан.