17-летний футболист дебютировал в основе «Иртыша»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 17-летний воспитанник павлодарского футбольного клуба «Иртыш» Арман Кенесов сыграл в матче против карагандинского «Шахтёра», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я шёл к этому двенадцать лет. К тому же матч проходил дома, на родных трибунах, - поделился футболист Арман Кенесов с прессой. - Выйти в стартовом составе очень волнительно для меня, это было заметно первые 10-15 минут, потом я начал играть более раскрепощённо, это отразилось на моих индивидуальных действиях».

«Воспитанник павлодарской школы футбола Арман Кенесов вышел в матче против карагандинского «Шахтёра» за основную команду «Иртыша». Молодой полузащитник дебютировал в стартовом составе», - отметили в пресс-службе клуба «Иртыш».

По словам юноши, он благодарен тренерскому штабу за предоставленный шанс.

«Это ни с чем несравнимые эмоции, я воспринимаю это как аванс за мои усилия на тренировках. Благодарю тренерский штаб за предоставленный шанс, - рассказал перспективный футболист. - Надеюсь, он будет не последним. Если говорить об игре, мы больше владели инициативой».