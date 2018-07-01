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17-летний футболист дебютировал в основе «Иртыша»

30 Июля 2018 19:58 225
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17-летний футболист дебютировал в основе «Иртыша»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 17-летний воспитанник павлодарского футбольного клуба «Иртыш» Арман Кенесов сыграл в матче против карагандинского «Шахтёра», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я шёл к этому двенадцать лет. К тому же матч проходил дома, на родных трибунах, - поделился футболист Арман Кенесов с прессой. - Выйти в стартовом составе очень волнительно для меня, это было заметно первые 10-15 минут, потом я начал играть более раскрепощённо, это отразилось на моих индивидуальных действиях».

«Воспитанник павлодарской школы футбола Арман Кенесов вышел в матче против карагандинского «Шахтёра» за основную команду «Иртыша». Молодой полузащитник дебютировал в стартовом составе», - отметили в пресс-службе клуба «Иртыш».

По словам юноши, он благодарен тренерскому штабу за предоставленный шанс.

«Это ни с чем несравнимые эмоции, я воспринимаю это как аванс за мои усилия на тренировках. Благодарю тренерский штаб за предоставленный шанс, - рассказал перспективный футболист. - Надеюсь, он будет не последним. Если говорить об игре, мы больше владели инициативой».

 

 

 

 

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Ключевые слова: Павлодарская область, Спорт,
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Автор:

Антон Гагарин

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