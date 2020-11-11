17-летний астанчанин погиб в массовой драке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 ноября в 22:56 часов на канал 102 поступило сообщение о массовой драке по улице Болашак в микрорайоне Коктал города Нур-Султана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

По приезду сотрудников полиции было установлено, что произошел конфликт между группой молодых людей, который перерос в драку.

В результате двое получили телесные повреждения. Одному из них 17–летнему Ж. Агадилову были нанесены ножевые ранения, от которых он скончался по приезду скорой помощи.

По факту возбуждены уголовные дела по статьям 99 ч. 2 и 293 ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Проводятся следственные действия по установлению всех участников конфликта. С задержанными проводятся следственные действия. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого. Расследование продолжается.



