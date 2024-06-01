РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 31 Май 2024 | GMT +6

    17-летний акмолинец разгромил гранитные плиты в сквере памяти павших героев

    17-летний акмолинец разгромил гранитные плиты в сквере памяти павших героев
    Фото: департамент полиции Акмолинской области

    Гранитные плиты разгромили в сквере памяти павших в Великой Отечественной войне и воинов-интернационалистов в городе Макинске. Вандалом оказался 17-летний местный житель, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в городе Макинске неизвестные разгромили 27 мая гранитные плиты, установленные в сквере памяти павших в Великой Отечественной войне и воинов-интернационалистов, погибших в годы войны в Афганистане.

    - Начато досудебное расследование по ст. 294 УК РК «Вандализм» и проведены оперативно-розыскные мероприятия, - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области Бахтияр Утекин.

    Практически весь личный состав районного отдела полиции перешел в усиленный режим поисков злоумышленников. Сотрудники провели поквартирные и подомовые обходы, изучили записи камер видеонаблюдения, проверили лиц, склонных к совершению хулиганских действий.

    - В результате принятых мер, личность вандала была установлена. Им оказался 17-летний житель города Макинска. В настоящее время полицейские выясняют причины такого поступка и проводят следственно-оперативные мероприятия, - резюмировали в ведомстве.

    Теги:
    Регионы Борьба с преступностью Криминал Происшествия Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!