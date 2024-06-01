17-летний акмолинец разгромил гранитные плиты в сквере памяти павших героев

Гранитные плиты разгромили в сквере памяти павших в Великой Отечественной войне и воинов-интернационалистов в городе Макинске. Вандалом оказался 17-летний местный житель, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в городе Макинске неизвестные разгромили 27 мая гранитные плиты, установленные в сквере памяти павших в Великой Отечественной войне и воинов-интернационалистов, погибших в годы войны в Афганистане.

- Начато досудебное расследование по ст. 294 УК РК «Вандализм» и проведены оперативно-розыскные мероприятия, - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Акмолинской области Бахтияр Утекин.

Практически весь личный состав районного отдела полиции перешел в усиленный режим поисков злоумышленников. Сотрудники провели поквартирные и подомовые обходы, изучили записи камер видеонаблюдения, проверили лиц, склонных к совершению хулиганских действий.