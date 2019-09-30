17-летнего западноказахстанца разыскивают полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанские полицейские разыскивают 17-летнего жителя Западно-Казахстанской области Никиту Фоменко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, ювенальные полицейские задержали его в одном из компьютерных клубов Петропавловска в ночное время.

«Полицейские сообщили о местонахождении западноказахстанца его родным в село Большой Чаган. Поместили юного гастролера в Центр поддержки детей в селе Архангельское Кызылжарского района до выяснения всех обстоятельств. Однако он сбежал оттуда в неизвестном направлении. Сейчас ведутся его поиски», - рассказали в пресс-службе.

Всего с начала года полицейские области разыскали 24 несовершеннолетних.