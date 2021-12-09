РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ – 17-летнего парня подозревают в серии мошенничеств в Рудном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ноябре в Управление полиции города Рудного от местной жительницы поступило сообщение о том, что неустановленное лицо завладело ее денежными средствами в сумме 15 тысяч тенге за аренду квартиры.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УКП ДП совместно с УП города Рудного задержан 17-летний подозреваемый, который размещал фейковые объявления на сайте по факту сдачи квартир в аренду на длительный срок в городах Рудный и Костанай. Свои действия злоумышленник объяснил тем, что ему были нужны деньги. Данный факт зарегистрирован по признакам состава преступления, предусмотренного ст.190 ч. 2 п. 4 УК РК. Молодой человек задержан и допрошен в качестве подозреваемого по двум аналогичным фактам.

Ранее, отделом по борьбе с киберпреступностью УКП ДП области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержаны четверо жителей области, которые продавали несуществующее сено на территории Карагандинской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Объявления «продавцы» размещали в интернете.

Мужчины подозреваются в совершении более 10 аналогичных фактов. Уголовные дела находятся в производстве, проводятся следственные действия.