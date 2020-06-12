17 кг марихуаны изъяли у жителя Жамбылской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими изъяты наркотические средства в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
«Линейным отделом полиции на станции Луговая проводится досудебное расследование в отношении 46-летнего жителя Жамбылской области. Он подозревается в незаконном хранении наркотического средства «марихуана невысушенная» общим весом более 17 кг в особо крупном размере», - отметил заместитель начальника департамента полиции на транспорте Нуржан Алибаев.
По словам Н. Алибаева, Следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».
Расследование продолжается.
«С начала текущего года транспортными полицейскими выявлено 197 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 17 фактов сбыта, 10 фактов хранения и 4 факта контрабандного провоза наркотических средств. Из незаконного оборота изъято свыше 59 килограмм различных наркотических средств», - добавил Нуржан Алибаев.
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