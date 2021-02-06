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    06:30, 06 Февраль 2021 | GMT +6

    17 казахстанских лыжников выступят на молодежном чемпионате мира

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 ведущих казахстанских лыжников в возрасте от 18 до 23 лет примут участие в соревнованиях юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам в финском Вуокатти с 9 по 14 февраля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной федерации лыжных гонок.

    Состав команды РК:

    К.Шалыгина, К.Махмутова, Н.Степашкина, А.Мельник, А.Ракишева, Л.Киныбаева, М.Геращенко, Е.Толмачева, И.Тятова, И.Люфт, Н.Гридин, С.Матасов, Д.Касенов, И.Исабек, Т.Толегенов, Р.Шамсутдинов, Т.Рамаш.

    Олег Бушмакин (старший тренер молодежной сборной РК по лыжным гонкам) отметил:

    «Большую часть времени сезона «весна-лето-осень» ребята находились на самоподготовке. И из-за пандемии для части нашей команды предстоящие соревнования молодежного чемпионата мира станут серьезнейшим испытанием силы, духа и отражением их стремления к высоким достижениям. Гонки будут очень сложными, соперники – серьезными, но я знаю, что наши ребята способны на многое».

    Программа соревнований чемпионата:

    09.02.2021 Спринт, классический стиль, U20, мужская и женская группа

    10.02.2021 Спринт, классический стиль, U23, мужская и женская группа

    11.02.2021 Гонка свободным стилем, U20, мужская и женская группа

    12.02.2021 Гонка свободным стилем, U23, мужская и женская группа

    13.02.2021 Эстафета, U20, мужская и женская группа, смешанная эстафета U23

    14.02.2021 Масс-старт классическим стилем, U20, мужская и женская группа.



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