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вчера 22:37
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вчера 21:17
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17 казахстанских компаний приехали на выставку высоких технологий в Омск
ОМСК. КАЗИНФОРМ – В Омске в рамках XVI Форума межрегионального сотрудничества открылась выставка «Высокие технологии: возможности регионов Казахстана и России», передает корреспондент МИА «Казинформ».
На выставке экспонируется продукция 17 казахстанских компаний по нескольким направлениям: «Инновационные промышленные технологии», «Умный город» и «Технологии АПК».
Одним из участников выставки стала североказахстанская компания «Bio Operations». Бывший завод Биохим в первом квартале следующего года намерен запустить производство биоэтанола. Сейчас на предприятии выпускают клейковину, глютен и крахмал. Продукция экспортируется. Генеральный директор ТОО «Bio Operations» Алмас Калимурзин говорит, что от выставки ожидают расширения деловых связей и рынка сбыта.
«Наша продукция экспортоориентирована. Думаю, она будет интересна российскому рынку. Мы готовы поставлять сухую клейковину до 20 тысяч тонн в год, крахмал – около 70 тысяч тонн. Биоэтанол тоже планируем экспортировать «, - сказал А.Калимурзин.
Казахстанская клейковина отправляется в США. Завод начал сотрудничать с Китаем. Готовы выйти на российский рынок.
Выставку посетили вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев К и губернатор Омской области Александр Бурков.
7 ноября в Омске состоится пленарное заседание с участием глав государств Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. В этом году тема XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России: «Актуальные вопросы приграничного сотрудничества».
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