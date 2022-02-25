Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
17 казахстанцев вышли в полуфинал «малого чемпионата мира» по боксу
25 Февраля 2022 01:35
Поделиться:
СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - 17 казахстанских боксеров (9 мужчин и 8 женщин) вышли в полуфинал международного турнира по боксу «Странджа» в Софии и, таким образом, гарантировали себе медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
У мужчин в полуфинал вышли Санжар Ташкенбай (48 кг), Дамир Абдикадыр, Тимур Кабдешов (оба — 51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Абзал Серик (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Абзал Куттыбеков (92 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг); у женщин в число призеров уже попали Назым Кызайбай (50 кг), Дина Жоламан (54 кг), Римма Волосенко (60 кг), Дарига Шакимова (66 кг), Валентина Хальзова (70 кг), Надежда Рябец (75 кг), Анастасия Баязитова (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Казахстанский боксер победил чемпиона России
- Дулат Бекбауов победил узбекистанца на турнире по боксу в Софии
- Казахстан получил еще три медалиста «малого чемпионата мира»
- Две зимние спартакиады проходят в Карагандинской области
- Более 300 легкоатлетов выступили на двух турнирах в Усть-Каменогорске
- Мейржан Шермаханбет вышел в полуфинал крупного турнира по греко-римской борьбе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн