17 казахстанцев вышли в полуфинал «малого чемпионата мира» по боксу

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - 17 казахстанских боксеров (9 мужчин и 8 женщин) вышли в полуфинал международного турнира по боксу «Странджа» в Софии и, таким образом, гарантировали себе медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У мужчин в полуфинал вышли Санжар Ташкенбай (48 кг), Дамир Абдикадыр, Тимур Кабдешов (оба — 51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Абзал Серик (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Сагындык Тогамбай (86 кг), Абзал Куттыбеков (92 кг) и Нурлан Сапарбай (+92 кг); у женщин в число призеров уже попали Назым Кызайбай (50 кг), Дина Жоламан (54 кг), Римма Волосенко (60 кг), Дарига Шакимова (66 кг), Валентина Хальзова (70 кг), Надежда Рябец (75 кг), Анастасия Баязитова (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).



