17 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1937-2017) родился— советский и казахский писатель, журналист, общественный и государственный деятель. Заслуженный деятель культуры Казахской ССР (1990).

Родился в Жамбылской области.

Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, Алматинскую высшую партийную школу, Академию общественных наук при Центральном комитете КПСС.

Трудовую деятельность начал корреспондентом Жамбылского областного радио, собственным корреспондентом Казахского радио в Южно - Казахстанской и Кызылординской областях, заведующим отделом в Жамбылской областной газете «Еңбек туы», редактором Жамбылской районной газеты «Шугыла», инструктором по средствам массовой информации Жамбылского областного комитета партии.

С 1985 по 1994 годы — Редактор Жамбылской областной газеты «Ак жол», «Енбек туы». С 1994 по 1995 годы — депутат Верховного Совета Казахстана XIII созыва от Жамбылского избирательного округа № 49 Жамбылской области. С 1995 по 1999 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан I созыва, Член комитета по международным делам, обороне и национальной безопасности. Член Высшего дисциплинарного совета при Президенте Республики Казахстан, член Государственной комиссии по борьбе с коррупцией и др. С 1999 по 2003 годы — заведующий отделом по связям со средствами массовой информации Сената Парламента Республики Казахстан.

Автор более 20 книг на казахском и русском языках. Перевёл на казахский язык произведения Омара Хайяма. Лауреат премии конфедерации союзов журналистов стран СНГ.

Награжден нагрудным знаком Президента Республики Казахстан «Алтын барыс» и личным благодарственным письмом, Орденом «Парасат» за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, Орденом «Барыс» 3 степени за выдающиеся заслуги в казахской культуре духовности и литературе, государственными юбилейными медалями.

назад (1958) родился- казахстанский политический и государственный деятель.

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк (1986); Московский международный университет бизнеса и информационных технологий, экономист (1999); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: преподаватель истории, старший преподаватель, заведующий кафедрой политологии и социологии Кызылординского пединститута (1986-1994); декан факультета истории и права Кызылординского государственного университета (1994-1998); директор Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии (1998-2001); проректор по региональному обучению Казахского государственного юридического университета (2001-2002); директор Кызылординского гуманитарного юридического колледжа, директор Кызылординского отделения Казахского государственного юридического университета (2002-2008); заместитель акима Кызылординской области (2008-2011); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (2011-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (2019-2022), член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2022-2023).

Награжден орденами «Парасат», «Құрмет»; медалями «За трудовое отличие», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл»; нагрудными знаками «Отличник образования», «Ы. Алтынсарин».