17 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

66 лет назад (1958) родился БАКТИЯРУЛЫ Мурат - казахстанский политический и государственный деятель.

Фото: wikipedia.org

Родился в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк (1986); Московский международный университет бизнеса и информационных технологий, экономист (1999); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: преподаватель истории, старший преподаватель, заведующий кафедрой политологии и социологии Кызылординскогопединститута (1986-1994); декан факультета истории и права Кызылординского государственного университета (1994-1998); директор Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии (1998-2001); проректор по региональному обучению Казахского государственного юридического университета (2001-2002); директор Кызылординского гуманитарного юридического колледжа, директор Кызылординского отделения Казахского государственного юридического университета (2002-2008); заместитель акима Кызылординской области (2008-2011); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий (2011-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординскойобласти, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2017-2019); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке (2019-2022), член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2022-2023).

Награжден орденами «Парасат», «Құрмет»; медалями «За трудовое отличие», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «ҚазақстанКонституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл»; нагрудными знаками «Отличник образования», «Ы. Алтынсарин».

46 лет назад (1978) родился СИСЕНБАЕВ Естай Ибрагимович - депутат Актюбинского областного маслихата VIII созыва.

Фото: Маслихат Актюбинской области

Родился в селе Караулкельды Байганинского района Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности «Финансы и кредит» (2002).

Трудовая деятельность: слесарь по котельному оборудованию, водительмашины для водяных насосов управления «Актобэнергонефть» при акционерном обществе «СНПС-Актобемунайгаз» (1997-2003); сотрудник отдела снабжения, руководитель отдела ТОО «АСБИ» (2003-2006); генеральный директор ТОО «Бас Сардар», ТОО «Спектр-продукт» (2006-2009); руководитель компании «СтройгазСервис – Актобе» (2009-2009); учредитель ТОО «BazisGroup KZ».

35 лет назад (1989) родился МУЖИКОВ Серикжан - казахстанский футболист, полузащитник клуба «Жетысу».

Фото: kazfootball.kz

Родился в Актогай, Семипалатинской области.

Трудовая деятельность: игрок в Первой лиге за вторую команду талдыкорганского клуба «Жетысу», носившую названия «Коксу» и «Жетысу-2»; игрок основного и дублирующего состава «Жетысу». Является единственным футболистом, забившим гол в составе «Жетысу» в розыгрыше Лиги Европы (2008). Гол был забит в ворота «Леха» (06.2012). В 2014 году перешёл в столичный клуб «Астана» (2014), был в аренде в «Кайсаре» (2015), после чего вернулся в «Астану». В её составе Мужиков стал шестикратным чемпионом Казахстана. Также играл в групповой стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы. С 2020 года играет за костанайский «Тобол».

31 год назад (1993) родился ТОЛЕГЕН Куанышбек Серикович – художественный руководитель Государственного ансамбля танца РК «Салтанат».

Фото: ansamblsaltanat.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил музыкальную школу Кызылординской области, района Шиели класс «Хореография» (2007); Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж.Елебекова. Отделение «Хореографическое искусство» «Артист ансамбля танца» (2012); Казахскую национальную академию искусств имени Т.К. Жургеновафакультет «Хореография» кафедра «Режиссура» (2017).

Лауреат II степени международного конкурса «Шабыт» Астана (2009 года) Гран–при международном танцевальном конкурсе среди молодых исполнителей народных танцев «Trio de festival» Польша. г Краков, Ополе(2013) Обладатель Стипендии Фонда Первого Президента Республики Казахстан (2015) Лауреат I степени международного фестиваля «Turksoy» Турция. г Эскишехир, Анкара, Стамбул (2012).

Награжден почётной грамотой от министра культуры «550 лет Казахского ханства» Астана (2015).

Также в этот день родились:

86 лет назад (1937-2017) родился БЕКБОСЫН Аргынбай - советский и казахский писатель, журналист, общественный и государственный деятель. Заслуженный деятель культуры Казахской ССР (1990).

Фото: egemen.kz

Родился в Жамбылской области.

Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, Алматинскую высшую партийную школу, Академию общественных наук при Центральном комитете КПСС.

Трудовую деятельность начал корреспондентом Жамбылского областного радио, собственным корреспондентом Казахского радио в Южно - Казахстанской и Кызылординской областях, заведующим отделом в Жамбылской областной газете «Еңбек туы», редактором Жамбылскойрайонной газеты «Шугыла», инструктором по средствам массовой информации Жамбылского областного комитета партии.

С 1985 по 1994 годы — Редактор Жамбылской областной газеты «Ак жол», «Енбек туы». С 1994 по 1995 годы — депутат Верховного Совета Казахстана XIII созыва от Жамбылского избирательного округа № 49 Жамбылскойобласти. С 1995 по 1999 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан I созыва, Член комитета по международным делам, обороне и национальной безопасности. Член Высшего дисциплинарного совета при Президенте Республики Казахстан, член Государственной комиссии по борьбе с коррупцией и др. С 1999 по 2003 годы — заведующий отделом по связям со средствами массовой информации Сената Парламента Республики Казахстан.

Автор более 20 книг на казахском и русском языках. Перевёл на казахский язык произведения Омара Хайяма. Лауреат премии конфедерации союзов журналистов стран СНГ.

Награжден нагрудным знаком Президента Республики Казахстан «Алтын барыс» и личным благодарственным письмом, Орденом «Парасат» за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, Орденом «Барыс» 3 степени за выдающиеся заслуги в казахской культуре духовности и литературе, государственными юбилейными медалями.

59 лет назад (1965-2023) родился НАЙМАНТАЕВ Аскар - казахстанский актер, сатирик и сценарист.

Фото: facebook.com/askar.naymantaev

Родился в селе Нарынкол Алматинской области. Окончил Алматинскийтеатрально-художественный институт; магистратуру Национальной академии искусств им. Т.Жургенова, по специальности режиссер.

Работал актером Академического театра им. М.Ауэзова. Написал множество сценариев, был режиссером-постановщиком больших шоу-программ, телепроектов, концертов.

Состоял в сценарной группе сериалов «Айналайын», «Домашние войны», «Кымызхана». Заслуженный деятель Республики Казахстан. Ушёл из жизни 2 декабря 2023 года.

25 лет назад (1999) родилась Рыбакина Елена Андреевна - казахстанская теннисистка, победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022); победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде; чемпионка Европы в юниорском командном первенстве до 18 лет.

Родилась в Москве (РФ).

Занималась спортивной гимнастикой и фигурным катанием, теннисом.

В июне 2018 года получила казахстанское гражданство.

В начале 2020 года Елена Рыбакина на турнире в Шэньчжэне сумела добраться до решающего поединка, в котором в двух сетах уступила россиянке Екатерине Александровой.

На Открытом чемпионате Франции 2021 года впервые в карьере дошла до 1/4 финала турнира Большого шлема. В четвёртом круге Рыбакина обыграла Серену Уильямс со счётом 6:3, 7:5. В четвертьфинале Рыбакина в очень упорном матче уступила россиянке Анастасии Павлюченковой.

На Уимблдонском турнире 2021 года Рыбакина впервые в карьере сыграла в основной сетке. Елена дошла до 4-го раунда, выиграв три матча в двух сетах. В 4-м круге Рыбакина уступила Арине Соболенко.

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году заняла 4-е место, уступив в полуфинале будущей чемпионке Белинде Бенчич, а в матче за бронзу Элине Свитолиной из Украины.

В 2022 году на Уимблдоне Рыбакина выиграла четыре матча подряд со счётом 2-0 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал этого турнира Большого шлема. В четвертьфинале обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 4:6, 6:2, 6:3 и впервые в

карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. В полуфинале была обыграна бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп со счетом 6:3, 6:3. В финале Рыбакина обыграла вторую ракетку мира Унс Джабир 3:6, 6:2, 6:2, став первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей турнир Большого шлема.

В 2023 году на турнире в Индиан-Уэлсе (США) Рыбакина в полуфинале обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек, а в финале взяла реванш за поражение в Австралии у Арины Соболенко, одержав таким образом свою первую победу в турнире WTA 1000 и поднявшись по его итогам на 7-ю позицию в рейтинге WTA.

На следующем турнире WTA 1000 — Открытом чемпионате Майами Елена вновь пробилась в финал, обыграв в полуфинале 3-ю ракетку WTA американку Джессику Пегулу, но в финале уступила чешке Петре Квитовой.

В мае, после относительной неудачи на турнире в Мадриде, Рыбакина пробилась в свой четвёртый финал важнейших турниров серии WTA 1000 2023 года — в Риме. По ходу турнира Елена третий раз в сезоне обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек, в полуфинале одержала победу над Еленой Остапенко из Латвии. В финале в ходе второго сета соперница Рыбакиной Ангелина Калинина снялась из-за травмы, таким образом Елена была объявлена победительницей второго турнира WTA 1000 в сезоне, что позволило ей подняться на 4-е место в мировом рейтинге.

На старте сезона 2024 года Елена Рыбакина пробилась в финал турнира WTA-500 в Брисбене, обыграв в полуфинале Линду Носкову из Чехии. В финале Елена обыграла в двух сетах вторую ракетку мира Арину Соболенко (6-0, 6-3), прервав 15-матчевую беспроигрышную серию Арины на кортах Австралии.