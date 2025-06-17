17 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

56 лет назад (1969) родилась СМАИЛОВА Сания Николаевна – руководитель управления государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области.

Фото: Акимат СКО

Родилась в с. Узунколь Северо-Казахстанской области.

Окончила Омский сельскохозяйственный институт им. С.М. Кирова, специальность «Инженер-землеустроитель» (1991); Кокшетауский гуманитарно-экономический университет, специальность «Финансы и кредит» (2001).

Трудовая деятельность: старший специалист по бюджету, главный специалист финансирования мероприятий, Возвышенский райфинотдел (1991-1997); главный специалист бюджетного стола, Булаевский райфинотдел (1997-1998); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела финансирования организаций образования, Управления финансов СКО (1998-2013); заместитель руководителя по экономике и финансам Управления образования СКО (2013-2015); заместитель акима города Петропавловска по экономике, предпринимательству, сельскому хозяйству и ветеринарии (2015-2024).

На занимаемой должности с ноября 2024 года.

Награждена юбилейными медалями «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016), «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» (2021).

47 лет назад (1978) родился СИСЕНБАЕВ Естай Ибрагимович – депутат Актюбинского областного маслихата VIII созыва.

Фото: Gov.kz

Родился в селе Караулкельды Байганинского района Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности «Финансы и кредит» (2002).

Трудовая деятельность: слесарь по котельному оборудованию, водительмашины для водяных насосов управления «Актобэнергонефть» при акционерном обществе «СНПС-Актобемунайгаз» (1997-2003); сотрудник отдела снабжения, руководитель отдела ТОО «АСБИ» (2003-2006); генеральный директор ТОО «Бас Сардар», ТОО «Спектр-продукт» (2006-2009); руководитель компании «СтройгазСервис – Актобе» (2009-2009); учредитель ТОО «BazisGroup KZ».

36 лет назад (1989) родился МУЖИКОВ Серикжан – казахстанский футболист, полузащитник клуба «Елимай» и сборной Казахстана.

Фото: kazfootball.kz

Родился в Актогай, Семипалатинской области.

Трудовая деятельность: игрок в Первой лиге за вторую команду талдыкорганского клуба «Жетысу», носившую названия «Коксу» и «Жетысу-2»; игрок основного и дублирующего состава «Жетысу».

Единственный футболист, забивший гол в составе «Жетысу» в розыгрыше Лиги Европы (2008). Гол был забит в ворота «Леха» (06.2012). В 2014 году перешёл в столичный клуб «Астана» (2014). В её составе Мужиков стал шестикратным чемпионом Казахстана. Также играл в групповой стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Играет за костанайский «Тобол» (2020).

32 года назад (1993) родился ТОЛЕГЕН Куанышбек Серикович – художественный руководитель Государственного ансамбля танца РК «Салтанат».

Фото: ansamblsaltanat.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил музыкальную школу Кызылординской области, района Шиели класс «Хореография» (2007); Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж.Елебекова. Отделение «Хореографическое искусство» «Артист ансамбля танца» (2012); Казахскую национальную академию искусств имени Т.К. Жургеновафакультет «Хореография» кафедра «Режиссура» (2017).

Лауреат II степени международного конкурса «Шабыт» Астана (2009 года) Гран–при международном танцевальном конкурсе среди молодых исполнителей народных танцев «Trio de festival» Польша. г Краков, Ополе(2013) Обладатель Стипендии Фонда Первого Президента Республики Казахстан (2015) Лауреат I степени международного фестиваля «Turksoy» Турция. г Эскишехир, Анкара, Стамбул (2012).

Награжден почётной грамотой от министра культуры «550 лет Казахского ханства» Астана (2015).

26 лет назад (1999) родилась РЫБАКИНА Елена Андреевна – казахстанская теннисистка, победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022); победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде; чемпионка Европы в юниорском командном первенстве до 18 лет.

Фото: Akorda

Родилась в Москве (РФ).

Занималась спортивной гимнастикой и фигурным катанием, теннисом.

В июне 2018 года получила казахстанское гражданство.

В начале 2020 года Елена Рыбакина на турнире в Шэньчжэне сумела добраться до решающего поединка, в котором в двух сетах уступила россиянке Екатерине Александровой.

На Открытом чемпионате Франции 2021 года впервые в карьере дошла до 1/4 финала турнира Большого шлема. В четвёртом круге Рыбакина обыграла Серену Уильямс.

На Олимпийских играх в Токио в 2021 году заняла 4-е место.

В 2022 году на Уимблдоне Рыбакина выиграла четыре матча подряд со счётом 2-0 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал этого турнира Большого шлема. В финале Рыбакина обыграла вторую ракетку мира Унс Джабир 3:6, 6:2, 6:2, став первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей турнир Большого шлема.

В 2023 году на турнире в Индиан-Уэлсе (США) Рыбакина в полуфинале обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек, одержав первую победу в турнире WTA 1000 и поднявшись на 7-ю позицию в рейтинге WTA.

На следующем турнире WTA 1000 — Открытом чемпионате Майами Елена вновь пробилась в финал, обыграв в полуфинале 3-ю ракетку WTA американку Джессику Пегулу, но в финале уступила чешке Петре Квитовой.

В мае Рыбакина пробилась в свой четвёртый финал важнейших турниров серии WTA 1000 2023 года — в Риме. В финале в ходе второго сета соперница Рыбакиной Ангелина Калинина снялась из-за травмы, таким образом Елена была объявлена победительницей второго турнира WTA 1000 в сезоне, что позволило ей подняться на 4-е место в мировом рейтинге.

На старте сезона 2024 года Елена Рыбакина пробилась в финал турнира WTA-500 в Брисбене, обыграв в полуфинале Линду Носкову из Чехии. В финале Елена обыграла в двух сетах вторую ракетку мира Арину Соболенко (6-0, 6-3).

Также в этот день родились:

88 лет назад (1937-2017) родился БЕКБОСЫН Аргынбай – советский и казахский писатель, журналист, общественный и государственный деятель. Заслуженный деятель культуры Казахской ССР (1990).

Фото: egemen.kz

Родился в Жамбылской области.

Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, Алматинскую высшую партийную школу, Академию общественных наук при Центральном комитете КПСС.

Трудовая деятельность: корреспондент Жамбылского областного радио, собственный корреспондент Казахского радио в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях, заведующий отделом в Жамбылской областной газете «Еңбек туы», редактор Жамбылской районной газеты «Шугыла», инструктор по средствам массовой информации Жамбылского областного комитета партии; редактор Жамбылской областной газеты «Ак жол», «Енбек туы» (1985-1994); депутат Верховного Совета Казахстана XIII созыва от Жамбылского избирательного округа № 49 Жамбылской области (1994-1995); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан I созыва, член комитета по международным делам, обороне и национальной безопасности, член Высшего дисциплинарного совета при Президенте Республики Казахстан, член Государственной комиссии по борьбе с коррупцией (1995-1999); заведующий отделом по связям со средствами массовой информации Сената Парламента Республики Казахстан (1999-2003).

Автор более 20 книг на казахском и русском языках. Перевёл на казахский язык произведения Омара Хайяма. Лауреат премии конфедерации союзов журналистов стран СНГ.

Награжден нагрудным знаком Президента Республики Казахстан «Алтын барыс» и личным благодарственным письмом, Орденом «Парасат» за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, Орденом «Барыс» 3 степени за выдающиеся заслуги в казахской культуре духовности и литературе, государственными юбилейными медалями.

60 лет назад (1965-2023) родился НАЙМАНТАЕВ Аскар – казахстанский актер, сатирик и сценарист.

Фото: Wikipedia

Родился в селе Нарынкол Алматинской области. Окончил Алматинский театрально-художественный институт; магистратуру Национальной академии искусств им. Т.Жургенова, по специальности режиссер.

Работал актером Академического театра им. М.Ауэзова. Написал множество сценариев, был режиссером-постановщиком больших шоу-программ, телепроектов, концертов.

Состоял в сценарной группе сериалов «Айналайын», «Домашние войны», «Кымызхана».

Заслуженный деятель Республики Казахстан. Ушёл из жизни 2 декабря 2023 года.