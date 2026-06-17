17 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

57 лет назад (1969) родилась СМАИЛОВА Сания Николаевна — руководитель управления государственных закупок акимата Северо-Казахстанской области.

Фото: СҚО әкімдігі баспасөз қызметі

Родилась в селе Узунколь Северо-Казахстанской области.

Окончила Омский сельскохозяйственный институт им. С. М. Кирова, специальность «Инженер-землеустроитель» (1991); Кокшетауский гуманитарно-экономический университет, специальность «Финансы и кредит» (2001).

Трудовая деятельность: старший специалист по бюджету, главный специалист финансирования мероприятий Возвышенского райфинотдела (1991–1997); главный специалист бюджетного стола Булаевского райфинотдела (1997–1998); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела финансирования организаций образования Управления финансов СКО (1998–2013); заместитель руководителя по экономике и финансам Управления образования СКО (2013–2015); заместитель акима Петропавловска по экономике, предпринимательству, сельскому хозяйству и ветеринарии (2015–2024).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

Награждена юбилейными медалями «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016), «Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл» (2021).

48 лет назад (1978) родился СИСЕНБАЕВ Естай Ибрагимович — депутат Актюбинского областного маслихата VIII созыва.

Фото: Gov.kz

Родился в селе Караулкельды Байганинского района Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова по специальности «Финансы и кредит» (2002).

Трудовая деятельность: слесарь по котельному оборудованию, водитель машины для водяных насосов управления «Актобэнергонефть» при акционерном обществе «СНПС-Актобемунайгаз» (1997–2003); сотрудник отдела снабжения, руководитель отдела ТОО «АСБИ» (2003–2006); генеральный директор ТОО «Бас Сардар», ТОО «Спектр-продукт» (2006–2009); руководитель компании «СтройгазСервис — Актобе» (2009); учредитель ТОО «BazisGroup KZ».

40 лет назад (1986) родился ХАБИЕВ Нурбек Ермекович — заместитель генерального директора РГП «КазСтандарт».

Фото: КазСтандарт

Родился в Бурабайском районе Акмолинской области. Окончил КГУ им. Ш. Уалиханова, специальность «Стандартизация, метрология и сертификация» (2008); Юридическую академию «Фемида», специальность «Юриспруденция» (2011); магистратуру Гуманитарно-технической академии по специальности «Экономика» (2017); магистратуру РГАУ им. Тимирязева (Москва) по программе «Болашак», специальность «Стандартизация и метрология» (2020).

Трудовая деятельность: лаборант отделения метрологии, стандартизации и снабжения вакцинопрепаратами Акмолинского областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы КСЭН МЗ РК (2008); инженер-метролог отделения метрологии, стандартизации и снабжения вакцинопрепаратами Акмолинского областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы КСЭН МЗ РК (2008–2011); заведующий отделом метрологии и стандартизации Акмолинского областного центра санитарно-эпидемиологической экспертизы КСЭН МЗ РК (2011–2012); специалист (поверитель) отдела поверки и метрологических измерений Акмолинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (2012–2013); главный менеджер метрологической службы Республиканской ветеринарной лаборатории КВКиН МСХ РК (2013–2017); главный менеджер-эксперт метрологической службы Республиканской ветеринарной лаборатории КВКиН МСХ РК (2017–2021); руководитель метрологической службы Республиканской ветеринарной лаборатории КВКиН МСХ РК (2021–2022); руководитель департамента — главный госинспектор по госконтролю и надзору Комитета технического регулирования и метрологии по Акмолинской области (10.2022–09.2025).

На занимаемой должности — с сентября 2025 года.

37 лет назад (1989) родился МУЖИКОВ Серикжан — казахстанский футболист, капитан клуба «Жетысу» и член сборной Казахстана.

Фото: kazfootball.kz

Родился в Актогае Семипалатинской области.

Трудовая деятельность: игрок Первой лиги за вторую команду талдыкорганского клуба «Жетысу», носившую названия «Коксу» и «Жетысу-2»; игрок основного и дублирующего составов «Жетысу».

Единственный футболист, забивший гол в составе «Жетысу» в розыгрыше Лиги Европы (2008). Гол был забит в ворота «Леха» (06.2012). В 2014 году перешел в столичный клуб «Астана». В его составе МУЖИКОВ стал шестикратным чемпионом Казахстана. Также играл на групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. Выступал за костанайский «Тобол» (2020–2023).

33 года назад (1993) родился ТОЛЕГЕН Куанышбек Серикович — художественный руководитель Государственного ансамбля танца РК «Салтанат».

Фото: ansamblsaltanat.kz

Родился в Кызылординской области. Окончил музыкальную школу Шиелийского района Кызылординской области по классу «Хореография» (2007); Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени Ж. Елебекова по специальности «Артист ансамбля танца» (2012); Казахскую национальную академию искусств имени Т. К. Жургенова, факультет хореографии, кафедру режиссуры (2017).

Лауреат II степени международного конкурса «Шабыт» (Астана, 2009); обладатель Гран-при международного танцевального конкурса среди молодых исполнителей народных танцев «Trio de Festival» (Польша, Краков, Ополе, 2013); обладатель стипендии Фонда Первого Президента Республики Казахстан (2015); лауреат I степени международного фестиваля «Turksoy» (Турция, Эскишехир, Анкара, Стамбул, 2012).

Награжден почетной грамотой министра культуры «550 лет Казахского ханства» (Астана, 2015).

27 лет назад (1999) родилась РЫБАКИНА Елена Андреевна — казахстанская теннисистка, победительница турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2022), победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, чемпионка Европы в юниорском командном первенстве до 18 лет.

Фото: KФТ

Родилась в Москве. Занималась спортивной гимнастикой, фигурным катанием и теннисом. В июне 2018 года получила казахстанское гражданство.

В начале 2020 года Елена РЫБАКИНА на турнире в Шэньчжэне сумела добраться до решающего поединка, в котором в двух сетах уступила россиянке Екатерине Александровой.

На Открытом чемпионате Франции 2021 года впервые в карьере дошла до четвертьфинала турнира Большого шлема. В четвертом круге РЫБАКИНА обыграла Серену УИЛЬЯМС. На Олимпийских играх в Токио в 2021 году заняла 4-е место.

В 2022 году на Уимблдоне РЫБАКИНА выиграла четыре матча подряд со счетом 2:0 и впервые в карьере вышла в четвертьфинал этого турнира Большого шлема. В финале РЫБАКИНА обыграла вторую ракетку мира Унс Джабир — 3:6, 6:2, 6:2, став первой теннисисткой из Казахстана, выигравшей турнир Большого шлема.

В 2023 году на турнире в Индиан-Уэллсе (США) РЫБАКИНА в полуфинале обыграла первую ракетку мира Игу Свентек, одержав первую победу на турнире WTA 1000 и поднявшись на 7-ю позицию в рейтинге WTA.

На следующем турнире WTA 1000 — Открытом чемпионате Майами — Елена вновь пробилась в финал, обыграв в полуфинале 3-ю ракетку WTA американку Джессику Пегулу, но в финале уступила чешке Петре Квитовой.

В мае РЫБАКИНА пробилась в свой четвертый финал важнейших турниров серии WTA 1000 2023 года — в Риме. В финале во втором сете соперница РЫБАКИНОЙ Ангелина Калинина снялась из-за травмы. Таким образом, Елена была объявлена победительницей второго турнира WTA 1000 в сезоне, что позволило ей подняться на 4-е место в мировом рейтинге.

На старте сезона 2024 года Елена РЫБАКИНА пробилась в финал турнира WTA-500 в Брисбене, обыграв в полуфинале Линду Носкову из Чехии. В финале Елена обыграла в двух сетах вторую ракетку мира Арину Соболенко — 6:0, 6:3.

Также в этот день родились:

89 лет назад (1937–2017) родился БЕКБОСЫН Аргынбай — советский и казахский писатель, журналист, общественный и государственный деятель. Заслуженный деятель культуры Казахской ССР (1990).

Фото: egemen.kz

Родился в Жамбылской области.

Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, Алматинскую высшую партийную школу, Академию общественных наук при Центральном комитете КПСС.

Трудовая деятельность: корреспондент Жамбылского областного радио, собственный корреспондент Казахского радио в Южно-Казахстанской и Кызылординской областях, заведующий отделом Жамбылской областной газеты «Еңбек туы», редактор Жамбылской районной газеты «Шугыла», инструктор по средствам массовой информации Жамбылского областного комитета партии; редактор Жамбылской областной газеты «Ак жол», «Енбек туы» (1985–1994); депутат Верховного Совета Казахстана XIII созыва от Жамбылского избирательного округа № 49 Жамбылской области (1994–1995); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан I созыва, член Комитета по международным делам, обороне и национальной безопасности, член Высшего дисциплинарного совета при Президенте Республики Казахстан, член Государственной комиссии по борьбе с коррупцией (1995–1999); заведующий отделом по связям со средствами массовой информации Сената Парламента Республики Казахстан (1999–2003).

Автор более 20 книг на казахском и русском языках. Перевел на казахский язык произведения Омара Хайяма. Лауреат премии Конфедерации союзов журналистов стран СНГ.

Награжден нагрудным знаком Президента Республики Казахстан «Алтын барыс» и личным благодарственным письмом, орденом «Парасат», орденом «Барыс» III степени, государственными юбилейными медалями.

61 год назад (1965–2023) родился НАЙМАНТАЕВ Аскар — казахстанский актер, сатирик и сценарист.

Фото: facebook.com/erlan.ryskali.7

Родился в селе Нарынкол Алматинской области. Окончил Алматинский театрально-художественный институт; магистратуру Национальной академии искусств им. Т. Жургенова по специальности «Режиссер».

Работал актером Академического театра им. М. Ауэзова. Написал множество сценариев, был режиссером-постановщиком крупных шоу-программ, телепроектов и концертов.

Состоял в сценарной группе сериалов «Айналайын», «Домашние войны», «Кымызхана».

Заслуженный деятель Республики Казахстан. Ушел из жизни 2 декабря 2023 года.