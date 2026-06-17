17 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

Провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1995 году. Поводом для учреждения этого дня стала годовщина принятия Конвенции по борьбе с опустыниванием в странах, испытывающих серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в Африке. Конвенция была принята 17 июня 1994 года в Париже.

СОБЫТИЯ

В 1992 году издательство «Ана тілі» выпустило в свет книгу Ахмета Байтурсынова «Пособие по языку». Пособие было написано в 1914 году для обучения взрослых грамоте.

В 1993 году был образован Военный институт Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. В мае 1999 года Институт КНБ РК был преобразован в Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

В 1998 году АО «НК «Казинформ» вступило в систему информационного обмена информационного агентства «Анадолу» (Турция).

В 1998 году в Южно-Казахстанской области перед зданием областной филармонии состоялось торжественное открытие памятника Шамши Калдаякову.

Шамши Калдаяков (1930–1992) — выдающийся казахский композитор, народный артист Казахстана. Шамши Калдаяков обогатил казахскую музыкальную эстраду национальными напевами и колоритом. Он является автором музыки Государственного гимна Республики Казахстан.

В 2010 году согласно решению Европейской Ассамблеи делового сотрудничества директор РГП «Национальный научный медицинский центр», доктор медицинских наук, заслуженный деятель Республики Казахстан Абай Байгенжин был представлен к международной «Медали Сократа» и избран Почетным ученым Европы под номером 11.

В 2011 году в Астраханской области РФ началось строительство нового мавзолея Букей Хана, основателя Внутренней Орды, объединившей казахов междуречья Урала и Волги. Строительство велось на средства, собранные в разных регионах Казахстана, а также в Астрахани. Высота от основания до вершины шпиля мавзолея — 18 м, ширина — 12×15 м. Для возведения был использован традиционный для этого региона материал — мангистауский ракушечник. Внутренняя отделка выполнена из мрамора и гранита. На прилегающей территории возведены ограждения и проведено озеленение постоялого двора.

В 2012 году в столице музыки Вене камерный хор «Самгау» Казахского национального университета искусств стал обладателем двух золотых дипломов в номинациях «Духовная музыка» и «Смешанный хор» XXVIII Международного хорового конкурса имени Франца Шуберта «Пение и радость». В конкурсе приняли участие 40 хоровых коллективов из 12 стран мира.

В 2013 году АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» вошло в Ассоциацию международных телерадиовещателей (Association for International Broadcasting). Членство в данной организации позволит корпорации реализовать задачи по совершенствованию управления медиаактивами на основе международного опыта, заключению соглашений о стратегическом партнерстве с крупными международными телерадиовещателями и выходу корпорации на глобальный медиарынок.

В 2014 году в турецком историческом городе Эдирне на ежегодном Всемирном тюркском форуме состоялась официальная церемония вручения наград в различных номинациях. Лауреатами награды «Красное яблоко» стали министр иностранных дел РК Ерлан Идрисов (номинация — «Дипломатия»), посол Казахстана в Турции Жансеит Туймебаев (номинация — «Дипломатия») и чемпион Олимпийских игр 2012 года по боксу Серик Сапиев (номинация — «Спорт»).

В 2014 году в Северном Казахстане начали добывать золото. Запасы руды геологи обнаружили на территории площадью 400 гектаров близ села Булак Есильского района.

Официальный старт работам на месторождении Аулие дали представители горно-перерабатывающей компании «Аулие Голд Майнинг» и руководители области. В ознаменование начала работ на стройплощадке заложили капсулу.

В 2014 году впервые в истории двусторонних отношений между Республикой Казахстан и Грузией в Тбилиси прошли Дни казахстанского кино. Они были организованы при содействии АО «Казахфильм», Министерства культуры и охраны архитектурных памятников Грузии и Грузинского национального киноцентра.

В 2015 году в Атырауской области, в местности Теректы Индерского района, было обнаружено захоронение воина Средневековья. Раскопки проводили студенты Атырауского государственного университета — будущие историки — во время летней практики. Захоронение можно назвать необычным: вместе с воином был погребен его конь. Также в могиле находились меч длиной около 1 метра, наконечники стрел, кольчуга длиной более 1 метра, элементы конской сбруи. Все найденные археологами материалы указывают на то, что захоронение относится к огузскому периоду IX–XI веков.

В 2016 году в Актобе в честь первой казахской женщины-врача Аккагаз Досжановой назвали улицу. Она находится в центре города — возле Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова. Во дворе медицинского вуза установили бюст А. Досжановой. Также учреждена врачебная премия имени Аккагаз Досжановой.

В 2017 году в Астане в экспериментальном порядке заработали остановки на солнечных батареях, которые помогают экономить электроэнергию. Солнечные батареи, установленные на крыше, аккумулируют дневной свет. Благодаря этому остановка освещает себя самостоятельно. За день установка способна накопить почти 800 ватт энергии.

В 2019 году в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления были образованы Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

В 2019 году впервые в истории ретроралли «Пекин — Париж» его маршрут был проложен через Павлодарскую область. Через российско-казахстанскую границу прошли 98 автомобилей. Всего на участие в соревнованиях было заявлено 120 экипажей.

В 2021 году в столице Казахстана начал работу Ситуационный центр Биржевого комитета при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, созданный для отслеживания в режиме онлайн проведения биржевых торгов, мониторинга биржевых и внебиржевых котировок и соблюдения антимонопольных требований к биржевой торговле.

В 2023 году под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркестане прошло второе заседание Национального курултая «Әділетті Қазақстан — Адал азамат».

В 2024 году в Карагандинской области начали производить гуминовое удобрение. Новый продукт — гумат натрия — прошел все испытания, сертификацию и получил регистрацию. Производство позволяет решить экологическую проблему утилизации выветрелых углей, а также выйти на новый рынок сбыта — сельское хозяйство. Гуматы используют для повышения плодородия почвы и улучшения роста растений.

В 2025 году в Алматы прокуратура города совместно с TELE2/ALTEL официально запустила проект SIM KIDS. Проект предусматривает предоставление специальной детской SIM-карты с блокировкой вредоносного контента, функцией родительского контроля и возможностью связи даже в беззвучном режиме. Он стал частью Комплексного плана по защите детей и доступен для подключения всем желающим.

В 2025 году в Казахстане впервые прошли гонки на самодельных машинах среди студентов. В селе Жыланды области Жетысу состоялся фестиваль инженерии, робототехники и технологий будущего — «Zhýlandy Fest – 2025». Особое внимание привлек конкурс Future Race, где в марафоне приняли участие девять экспериментальных электромобилей, собранных школьниками и студентами. Участники не только соревновались на трассе, но и демонстрировали свои инженерные решения в сфере устойчивого транспорта и возобновляемой энергетики.

В 2025 году в столице Казахстана начал работу второй саммит «Центральная Азия — Китай». На мероприятии обсуждались вопросы укрепления регионального взаимодействия, расширения политического диалога, углубления торгово-экономических связей, развития транспортно-транзитной интеграции, энергетики, инноваций и устойчивого развития. Особое внимание было уделено обеспечению региональной безопасности, координации совместных усилий по противодействию транснациональным угрозам, а также продвижению культурно-гуманитарных обменов. По итогам саммита были подписаны Астанинская декларация и Договор о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой. Эти документы закрепили стремление сторон к дальнейшему углублению всестороннего партнерства, основанного на принципах взаимного уважения, доверия и общей ответственности.