17 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

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СОБЫТИЯ

В 1998 году Республика Казахстан и Кыргызская Республика заключили Меморандум о делимитации казахстанско-киргизской государственной границы. В качестве правовой основы республики решили принять Постановление Всероссийского ЦИКа от 10 сентября 1930 года «О границах между Киргизской и Казахской АССР». Топографическое описание было взято из Указа Киргизской ССР 1961 года.

В 2006 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в продажу коллекционную серебряную монету под названием «Колесница» из серии «Петроглифы Казахстана». В дизайне монеты использована деталь петроглифа «Колесницы», датированного второй половиной II тыс. до н.э. Тираж монеты номиналом в 500 тенге составляет 3 тыс. штук, стоимость - 3 тыс. тенге. В своей серии «Колесница» - седьмая по счету. Ее масса - 24 гр., диаметр - 37 мм. Монета упакована, имеет сертификат качества.

В 2013 году в испанском городе Ллорет де Мар (Испания) образцовый коллектив студии эстрадного танца «Блэйз» павлодарского Дворца школьников успешно выступил на международном конкурсе «Море, солнце, фестиваль», в котором приняли участие детско-юношеские коллективы стран Европы и Азии.

За композиции «Пробуждение», «Асау Сезім» и хореографический номер «Мы вместе!», который исполнили 47 танцоров от 6 до 18 лет, студия «Блейз» награждена первыми премиями в двух номинациях.

В 2016 году в Казахстане было создано Некоммерческое акционерное общество «Фонд социального медицинского страхования» со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Основные предметы деятельности фонда - аккумулирование отчислений и взносов, осуществление закупа и оплаты услуг субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в объемах и на условиях, предусмотренных договором закупа медицинских услуг.

В 2016 году на олимпиаде по математике в Гонконге павлодарский школьник Амир Мохаммед Али завоевал золотую медаль. Он конкурировал с такими же сильными соперниками из США, Франции, Китая, России.

Сборная Казахстана - это шесть ребят, на олимпиаде выступила успешно, завоевав полный комплект наград. Кроме «золота» Амира, казахстанцы получили три серебряных и одну бронзовую медали.

В 2019 году был создан Национальный совет общественного доверия при Президенте Республики Казахстан, основной целью деятельности которого является выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества.

В 2019 году состоялась церемония открытия автомобильной дороги международного значения «Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана». Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин, принявший участие в церемонии, поздравил с открытием движения на автомобильной дороге и подчеркнул важность события для развития транспортной инфраструктуры Центральной Азии, наращивания объемов торговли, реализации транзитного потенциала.

В 2020 году государственный центр поддержки национального кино и АО «Казахфильм» объединились для активизации совместных усилий, направленных на поддержку и развитие отечественной киноиндустрии.

Это означает, что все важные для отрасли решения будут приниматься сообща, проблемные вопросы - решаться солидарно, работа будет вестись на основе взаимовыручки и учета интересов каждой из структур.

В 2020 году в Каире была опубликована книга на арабском языке под названием «Наставления Абая народу Казахстана». В своем труде египетский ученый Халед ас-Саид Ганем дает разъяснения значения «Слов назидания» великого казахского поэта, их философского смысла, видения проблем национального воспитания и мировоззрения, морали и права.

Это не первая книга Халеда ас-Саида Ганема о наследии Абая и о Казахстане в целом. Он написал большое количество научных трудов, посвященных истории, религии и культуре казахского народа.

В 2021 году в Посольстве Казахстана состоялась церемония вручения руководителю группы вьетнамских переводчиков Абая Доан Зань Нгиепу благодарственного письма Президента РК Касым-Жомарт Токаева за перевод книги выдающегося казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева «Слова назидания» на вьетнамский язык.

Вьетнамский мастер литературного перевода поблагодарил за высокую оценку его деятельности и передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания главе казахстанского государства.