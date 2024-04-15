09:46, 15 Апрель 2024 | GMT +6
17 иностранцев задержаны при попытке незаконного пересечения границы РК
В период с 28 марта по 10 апреля 2024 года военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области при попытке незаконного пересечения Государственной границы в обход установленных пунктов пропуска задержаны 17 иностранных граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
Противозаконные действия этих лиц были связаны с наличием у них ограничений на право пересечения границы.
Проводятся досудебные расследования.
Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с законодательством нарушение Государственной границы Республики Казахстан и ее режима влечет уголовную и административную ответственность.