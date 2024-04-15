РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:46, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    17 иностранцев задержаны при попытке незаконного пересечения границы РК

    кнб
    Фото: КНБ РК

    В период с 28 марта по 10 апреля 2024 года военнослужащими Департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области при попытке незаконного пересечения Государственной границы в обход установленных пунктов пропуска задержаны 17 иностранных граждан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Противозаконные действия этих лиц были связаны с наличием у них ограничений на право пересечения границы.

    кнб
    Фото: КНБ РК

    Проводятся досудебные расследования.

    Пограничная служба КНБ напоминает, что в соответствии с законодательством нарушение Государственной границы Республики Казахстан и ее режима влечет уголовную и административную ответственность.

    Теги:
    Регионы Казахстана Жамбылская область КНБ Иностранцы Граница
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!