17 госслужащих нарушили Этический кодекс в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент Агентства по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области в прошлом году получил 123 обращения от жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам руководителя ведомства Елены Степаненко, жалоб на госорганы от североказахстанцев, по сравнению с 2019 годом, стало меньше на 51%.

«Наибольшее количество жалоб со стороны граждан поступают по вопросам ненадлежащего исполнения госслужащими должностных обязанностей и нарушению порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Ежегодно сокращается доля рассмотренных дисциплинарных дел. К примеру, по итогам 2020 года в сравнении с 2017 годом в 2,5 раза сократилось количество дисциплинарных дел, рассмотренных Советом по этике. При этом увеличена доля профилактических вопросов», - сообщила Е. Степаненко.

В прошлом году на административных государственных служащих области наложили 622 дисциплинарных взыскания. За нарушения Этического кодекса привлекли к ответственности 17 госслужащих, за дискредитирующие проступки - 12, за нарушения служебной дисциплины - 10, по факту нарушения норм иного законодательства – 583 работника госорганов.