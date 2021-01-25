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    14:15, 25 Январь 2021 | GMT +6

    17 госслужащих нарушили Этический кодекс в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент Агентства по делам государственной службы по Северо-Казахстанской области в прошлом году получил 123 обращения от жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам руководителя ведомства Елены Степаненко, жалоб на госорганы от североказахстанцев, по сравнению с 2019 годом, стало меньше на 51%.

    «Наибольшее количество жалоб со стороны граждан поступают по вопросам ненадлежащего исполнения госслужащими должностных обязанностей и нарушению порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Ежегодно сокращается доля рассмотренных дисциплинарных дел. К примеру, по итогам 2020 года в сравнении с 2017 годом в 2,5 раза сократилось количество дисциплинарных дел, рассмотренных Советом по этике. При этом увеличена доля профилактических вопросов», - сообщила Е. Степаненко.

    В прошлом году на административных государственных служащих области наложили 622 дисциплинарных взыскания. За нарушения Этического кодекса привлекли к ответственности 17 госслужащих, за дискредитирующие проступки - 12, за нарушения служебной дисциплины - 10, по факту нарушения норм иного законодательства – 583 работника госорганов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Закон и право Другие государственные органы Общество
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