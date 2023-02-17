17 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1931-1992) родился- казахский историк, исследователь проблем культуры, востоковед, организатор Института востоковедения, ныне носящего его имя, первый заведующий отделом истории культуры Казахстана Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова.

Родился в г. Акмолинске (ныне - г. Астана). Окончил Казахский государственный университет (1956).

Трудовая деятельность: аспирант, младший, старший научный сотрудник, заведующий отделом истории культуры Казахстана (1959-1992) и востоковедения (1979-1985), заместитель директора (1983-1984), директор Института истории, археологии и этнографии (1985-1988), академик-секретарь отделения общественных наук (1986-1992), первый руководитель Центра востоковедения при Институте уйгуроведения (1992).

Основал новое перспективное научное направление и научную школу в области истории культуры Казахстана. Велик вклад в разработку проблем культурного строительства, формирования и развития отечественной интеллигенции, в восстановление искусственно прерванной преемственности культурного наследия казахского народа, в научной реабилитации творческого наследия необоснованно репрессированных писателей, государственных деятелей и деятелей науки и культуры. Широкое признание получили работы «Чокан Валиханов - исследователь кочевых народов Центральной Азии XIX века», книги и статьи об Абылай-хане, Т. Жургеневе, С. Асфендиярове, Г. Тогжанове, Т. Рыскулове, К.К. Жубанове.

Востоковедная тематика нашла отражение более чем в 30 трудах, посвященных истории политических и культурных связей Казахстана с сопредельными государствами Востока, философского и культурного наследия народов Казахстана и Средней Азии.

назад (1959) родился- представитель высшего командования Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в г. Жаркент Алматинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище КГБ при Совете Министров СССР им. Ф.Э. Дзержинского (1980); Военную академию им. М.В. Фрунзе (1992).

Трудовая деятельность: служба на различных должностях в Краснознаменном Восточном пограничном округе КГБ СССР и Пограничной службе КНБ Республики Казахстан; начальник главного управления разведки пограничной службы КНБ РК; заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - директор пограничной службы (2008-2011); заместитель начальника Академии КНБ по кадрам (2011-2012); советник генерального директора по безопасности акционерного общества «КазТрансОйл» (2012-2016); омбудсмен АО «КазТрансОйл» (2016-2018); председатель правления АО «Казтехнологии» (с 2018 года).

Награжден 6 ведомственными наградами; 12 медалями РК, Республики Афганистан.

назад (1972) родился- заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по боксу.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-экономист (1994); Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави, юрист (1998); Шымкентский социально-педагогический университет, бакалавр физической культуры и спорта (2008).

Трудовая деятельность: инструктор по спорту в Министерстве туризма и спорта Республики Казахстан (1994-1997); инспектор по спорту в ОС «Динамо», старший лейтенант полиции главного управления внутренних дел Южно-Казахстанской области, тренер-преподаватель областной школы Высшего спортивного мастерства (1997-2000); начальник службы инкассации и охраны ШФ АО «Казкоммерцбанк» (2000-2008).

В 1987 году стал чемпионом Советского Союза и мастером спорта СССР по боксу. В 18 лет - чемпион Европы и признан лучшим боксером Европы. И в 1988 году присвоено звание мастера спорта Международного класса СССР, в 1995 году - звание «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан».

Является 6-кратным чемпионом Казахстана, 4-кратным чемпионом СССР, 2-кратным чемпионом Азии и Азиатских игр, чемпион Европы, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Мира. Обладатель Золотого пояса. Участник Олимпийских игр в г. Атланте, США, 1996 года (5-е место). Возглавлял и был в течение пяти лет капитаном Национальной сборной команды Казахстана.

За свою спортивную карьеру, за 15 лет, выиграл 52 медали, из них 35 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых медалей. Также был признан лучшим боксером СССР (1988-1989), Европы (1990), Азии и Азиатских игр в Хиросиме (1994).