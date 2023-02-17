17 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День спонтанного проявления доброты

Этот праздник имеет общемировое значение, празднуют его всем миром, вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть добрым ко всем, и не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.

СОБЫТИЯ

В 2005 году в «Совет мудрецов» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе вошел председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента РК, доктор политических наук, профессор, известный государственный деятель, дипломат и журналист Куаныш Султанов. В «Совет мудрецов» входят представители всех регионов зоны действия ОБСЕ - от Ванкувера до Владивостока.

В 2009 году в целях укрепления национальной безопасности и оптимизации структуры специальных служб Казахстана была образована Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.

В июне 2019 года Служба внешней разведки Республики Казахстан «Сырбар» была реорганизована путем присоединения к Комитету национальной безопасности Республики Казахстан.

В 2013 году за выдающиеся художественные достижения приз Берлинского фестиваля впервые получил казахстанский оператор Азиз Жамбакиев за фильм «Уроки гармонии».

Награда стала первой, полученной кинематографистами нашей страны на Берлинском фестивале.

В 2016 году в Астане состоялся премьерный показ полнометражного документального фильма производства АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова «Сагадат Нурмагамбетов. Последнее интервью».

Фильм посвящен Халық Қаһарманы - народному герою РК, первому министру обороны независимого Казахстана, Герою Советского Союза, генералу армии Сагадату Нурмагамбетову.

В 2017 году 10-летняя школьница из Астаны Аймен Нуржан разработала мобильное приложение-гид для Международной специализированной выставки EXPO-2017, с помощью которого все желающие могли не только узнать, как добраться до того или иного павильона выставки, а также локации сервисных точек - рестораны, такси и автобусы, справочные бюро и так далее.

В 2018 году казахстанских журналистов наградили премией Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), вручаемой за вклад средств массовой информации в продвижение общих ценностей стран тюркского мира.

Награждение состоялось в культурной столице тюркского мира, городе Кастамону. Был отмечен труд журналистов из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Башкортостана, Болгарии, Гагаузии, Косово, Татарстана, Македонии, Северного Кипра и других. Среди казахстанских журналистов, удостоенных премии ТЮРКСОЙ, - редактор Южно-Казахстанского областного управления культуры и развития языков Мадина Айтбенбетова, редактор МИА «Казинформ» Жанар Мухамедиярова.

В 2021 году казахстанец Тауфик Каримов стал лауреатом Международной Лондонской премии в категории «Звезды» в номинации «Малая проза» - премия имени Чарльза Диккенса, конкурсной работой которого была книга «Fata Morgana», изданная на английском и русском языках.

Благодаря организаторам Международной Лондонской премии более 500 писателей и поэтов из разных стран смогли выйти на мировую арену и заявить о себе зарубежной аудитории.

В 2022 году фильм «Схема» завоевал Гран-при в конкурсной программе Generation (программа посвящена фильмам о детях и подростках) 72-го Международного Берлинского кинофестиваля. Награду получил режиссер Фархат Шарипов.

Фильм на довольно сложную тему сделан на основании откровений подростков, которые приходили на кастинг. Главную роль в картине сыграли актеры-дебютанты Виктория Романова и Таир Свинцов. Оператором-постановщиком выступил Александр Плотников, художником-постановщиком - Алексей Шиндин. Продюсер - Дина Жумабек.

В 2022 году четвероклассница из NIS города Кокшетау Айлана Өмірзақ получила авторское право на научную работу по теме «Экосумки».

Юная изобретательница создала экопакеты для защиты окружающей среды от вредных веществ. Плюс проекта в том, что пакеты удобны, прочны, а главное - безопасны для экологии, кроме того, их можно широко использовать в быту.