17 единиц огнестрельного оружия добровольно сдали жители Экибастуза

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Экибастуз люди безвозмездно и добровольно сдали полиции 17 единиц огнестрельного оружия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В одном из сёл Экибастузского региона в доме обнаружено и изъято 2 единицы незарегистрированного оружия, а также 69 гильз 16 калибра. Со слов хозяина дома, оружие он нашёл 2 года назад на канале имени Сатпаева; оружие полицейскими изъято и направлено на экспертизу», - рассказал исполняющий обязанности начальника управления полиции города Экибастуз Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев.

Как стало известно по информации департамента полиции Павлодарской области, полиция города Экибастуз с начала года выявила 93 правонарушения в сфере оборота гражданского и служебного оружия, по которым нарушители привлечены к ответственности. По словам К. Шакаргалиева, за незаконное приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение и перевозку оружия наказаны 7 человек. 69 владельцев оружия наказаны за нарушения порядка его приобретения, передачи, учёта, хранения, использования и перевозки. Ещё 17 человек понесли наказания за нарушения порядка регистрации (перерегистрации) гражданского оружия.

При этом в период акции по выкупу или изъятию у людей незаконно хранящегося оружия экибастузцы безвозмездно и добровольно сдали 17 единиц огнестрельного оружия. У 14 жителей выкуплены предметы вооружения более чем на 1 миллион тенге.

«Граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности», - подчеркнули в ведомстве.



