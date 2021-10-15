РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:46, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    17 единиц огнестрельного оружия добровольно сдали жители Экибастуза

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Экибастуз люди безвозмездно и добровольно сдали полиции 17 единиц огнестрельного оружия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В одном из сёл Экибастузского региона в доме обнаружено и изъято 2 единицы незарегистрированного оружия, а также 69 гильз 16 калибра. Со слов хозяина дома, оружие он нашёл 2 года назад на канале имени Сатпаева; оружие полицейскими изъято и направлено на экспертизу», - рассказал исполняющий обязанности начальника управления полиции города Экибастуз Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев.

    Как стало известно по информации департамента полиции Павлодарской области, полиция города Экибастуз с начала года выявила 93 правонарушения в сфере оборота гражданского и служебного оружия, по которым нарушители привлечены к ответственности. По словам К. Шакаргалиева, за незаконное приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение и перевозку оружия наказаны 7 человек. 69 владельцев оружия наказаны за нарушения порядка его приобретения, передачи, учёта, хранения, использования и перевозки. Ещё 17 человек понесли наказания за нарушения порядка регистрации (перерегистрации) гражданского оружия.

    При этом в период акции по выкупу или изъятию у людей незаконно хранящегося оружия экибастузцы безвозмездно и добровольно сдали 17 единиц огнестрельного оружия. У 14 жителей выкуплены предметы вооружения более чем на 1 миллион тенге.

    «Граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности», - подчеркнули в ведомстве.



    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!