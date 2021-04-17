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    09:30, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    17 детей пропали с начала года в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Из 17 пропавших детей 14 стражи порядка отыскали в первый же день, остальных – в течение трёх суток, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала текущего года в департамент полиции Павлодарской области поступило 17 обращений по розыску несовершеннолетних детей. 14 были разысканы в течение первых суток после сообщения об их исчезновении, а троих оперативники разыскали в течение трёх дней», - рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

    По словам стражей порядка, в марте в полицию сообщили, что около 15.30 две девочки 2014 и 2015 годов рождения после ссоры с родителями ушли из дома и не вернулись. Первые два дня родители самостоятельно занимались поисками детей, но, не найдя их, обратились за помощью в полицию.

    «Незамедлительно был поднят и ориентирован личный состав департамента. Полицейские проверили все подъезды близлежащих домов, детские площадки, опросили их сверстников – сотрудниками полиции несовершеннолетние были найдены в одном из дворов города», - сообщили в департаменте.

    Полицейские говорят, что при розыске самовольно ушедшего несовершеннолетнего нельзя ограничиваться исключительно телефонными звонками друзьям и знакомым, обходом дворовой территории.

    «В случае, если ваш ребёнок не вернулся ночевать домой, и самостоятельно установить его местонахождение не представляется возможным, незамедлительно обращайтесь в полицию. Не нужно ждать, пока пройдёт трое суток с момента пропажи, или же надеяться, что спустя день или два ребёнок сам вам позвонит», - добавили в правоохранительных органах.

    Сотрудники органов внутренних дел призывают не терять времени и обращаться в отделение полиции по месту пропажи ребёнка, а лучше по месту последнего его местонахождения.

    «Будьте предельно внимательны к своему ребёнку, интересуйтесь кругом знакомых своих детей, их местом жительства, телефонами. Запрещайте встречаться с малознакомыми людьми, приучите сообщать вам о каждом факте обращения к ребёнку незнакомца, в том числе в интернете», - обратились стражи порядка.


    Теги:
    Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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