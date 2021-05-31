17 детей погибли с начала года при пожарах в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в результате пожара по стране погибли 17 детей. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние три года на территории республики в результате пожара в огне погибло 87 детей. Ежегодно в республике происходит около трехсот пожаров по причине детской шалости с огнем», - сообщил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков во время брифинга в СЦК.

Он отметил, что основной причиной гибели детей является беспечность родителей, которые оставляют детей без присмотра, нахождение в состоянии сна, неправильные действия при возникновении пожара.

«Однако, несмотря на принимаемые меры, с начала года в результате пожара в огне погибли 17 детей, получили травмы - 17. От отравления угарным газом погибло 5 детей. Получили отравление 84 ребенка», - проинформировал Б. Сыздыков.

В МЧС также добавили, что в целях профилактики пожаров по причине детской шалости с огнем, а также повышения уровня знаний по безопасному поведению проведено 1 211 интерактивных урока и 19 соревнований с дружинами юных спасателей. С охватом более 17 тысяч детей организовано 738 экскурсий в пожарно-технические центры и более 400 дней открытых дверей.

Ранее в ведомстве сообщили, что с начала года зарегистрировано 34 случая гибели детей в неустановленных местах для купания.