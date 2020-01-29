17 чиновников-руководителей оштрафовали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Административные наказания чиновники получили в основном за срывы сроков выдачи различных разрешений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедший год управлением государственных услуг департамента (департамента Агентства по делам госслужбы по Павлодарской области - прим.авт) было составлено 17 административных материалов в отношении должностных лиц органов-услугодателей Павлодарской области с наложением штрафов на общую сумму 467 125 тенге, которая взыскана в полном объёме.

Наибольшая часть составленных управлением административных материалов относится к части первой статьи 465 КоАП РК, а именно за нарушение срока выдачи разрешений, - сообщила журналистам пресс-служба Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Павлодарской области.

«Большая часть возбуждённых административных дел приходится на сферу земельных отношений и архитектуры. К примеру, в ходе рассмотрения обращения ТОО «Беркат» и проведения проверки установлен факт нарушения срока выдачи решения о предоставлении либо отказе в предоставлении земельного участка сроком на 71 календарный день, - добавили в ведомстве. - В связи с этим должностное лицо государственного органа привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 25 250 тенге».

В сфере архитектуры по итогам представленных сведений системы мониторинга нашли три нарушения срока выдачи архитектурно-планировочного задания. В итоге должностное лицо органа архитектуры оштрафовали на 75 750 тенге.



