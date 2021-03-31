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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 31 Март 2021 | GMT +6

    17 человек скончались от коронавирусной инфекции в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 человек скончались от коронавирусной инфекции по состоянию на 29 марта 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    На 31 марта лечение от КВИ продолжают получать 24 642 человека (22 841 КВИ+ и 1 801 КВИ-), из них в стационарах находится – 8 327 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 315 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 353 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 76 пациентов; на аппарате ИВЛ – 46 пациентов.

    Ранее сообщалось о том, что 29 марта 2021 года зафиксировано 82 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 4 летальных исхода и 199 человек выздоровели.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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