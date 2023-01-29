17 человек пропало с начала года в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские полицейские рассказали об основных причинах пропажи людей и дали рекомендации, как себя вести в таких случаях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейские Павлодарской области постоянно занимаются поиском без вести пропавших людей. В департаменте полиции говорят, что по каждому случаю исчезновения граждан к их поиску привлекают максимальное количество сотрудников ОВД, общественность и волонтеров. Информацию о розыске направляют в средства массовой информации.

По словам заместителя начальника департамента полиции Павлодарской области Болата Нурсеитова, подавать заявление спустя три дня после исчезновения человека уже поздно. В розыске людей важнейший аспект – это скорость.

«В наши дни методика поиска людей модернизировалась. Подключились инструменты быстрого поиска: мобильные телефоны, GPS-навигация, мониторинг социальных сетей, отработка круга общения в интернете. Также прослеживается маршрут передвижения исчезнувшего по сигналам мобильного телефона, которые зафиксированы базовыми станциями операторов», - добавляют в департаменте полиции.

Сыщики используют видео с камер, установленных на улицах и в зданиях. Главный совет, который дают стражи порядка, всем жителям, чтобы избежать пропажи близких - не терять друг друга, чтобы потом не искать.

По словам полицейских, пропадают люди по разным причинам и при разных обстоятельствах. Одни уходят из дома после семейных конфликтов с родителями и супругами. Другие – должники по кредитам, пьющие, игроманы, которые скрываются от тех, кому они задолжали крупные суммы денег.

Однако исчезновению человека всегда предшествуют определенные причины.

«Есть ряд причин, которые стоят за уходом человека из дома: преклонный возраст и сопутствующие заболевания: склероз, психические заболевания. Люди с возрастными нарушениями памяти часто возвращаются туда, где они уже давным-давно не живут или не работают. Их там никто не знает и не ждет, в результате они отправляются блуждать по местности», - говорит Болат Нурсеитов.

Например, 16 января в 21:00 в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что в 12:00 его сестра вышла из здания ЦОНа и не вернулась. Оперативники сразу начали проводить розыскные мероприятия. На следующий день в одном из торговых домов 39-летнюю женщину нашли и вернули родственникам. Как оказалось, женщина страдает психическим заболеванием, не ориентировалась на местности и не могла найти свой дом.

«С начала года в полицию поступило 17 обращений об исчезновении граждан. Все пропавшие жители Прииртышья вернулись в свои семьи целыми и невредимыми за сутки. Большую помощь в поисках оказывают и региональные волонтеры, готовые протянуть руку помощи и откликнуться на чужую беду в течение 24 часов», - сообщили в ведомстве.