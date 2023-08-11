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    21:30, 10 Август 2023 | GMT +6

    17 человек погибли в результате опрокидывания судна у берегов Мьянмы

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    Фото: pixabay.com
    ЯНГОН. КАЗИНФОРМ - У побережья штата Ракхайн на западе Мьянмы были обнаружены тела 17 человек, погибших в результате опрокидывания судна в Бенгальском заливе. Об этом в четверг сообщил Синьхуа официальный представитель Shwe Yaung Myittar Foundation Яр Ла, передает МИА «Казинформ».

    Яр Ла добавил, что на борту судна находились не менее 55 человек, восемь из них удалось спасти. Поисково-спасательная операция продолжается.


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