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    14:39, 04 Сентябрь 2021 | GMT +6

    17 человек погибли в ходе беспорядочной стрельбы в Кабуле

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    КАБУЛ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 17 человек погибли, 41 получил ранения в результате беспорядочной стрельбы в воздух, которая велась в Кабуле в ночь на субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По информации местного телеканала Tolo News , в больницы города продолжают поступать раненые. Это преимущественно гражданские лица, получившие травмы различной степени тяжести.

    Как проинформировали ранее афганские СМИ, в Кабуле боевики захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) начали беспорядочную стрельбу, отмечая таким образом объявленный представителями радикалов полный захват не подчинившейся им северной провинции Панджшер. Представители национального сопротивления в регионе уже опровергли информацию об установлении радикалами контроля над этой провинцией.

    В свою очередь представитель талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, поскольку это может причинить вред местному населению.


    Теги:
    Талибан Афганистан Мировые новости
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