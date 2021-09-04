17 человек погибли в ходе беспорядочной стрельбы в Кабуле
По информации местного телеканала Tolo News , в больницы города продолжают поступать раненые. Это преимущественно гражданские лица, получившие травмы различной степени тяжести.
Как проинформировали ранее афганские СМИ, в Кабуле боевики захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) начали беспорядочную стрельбу, отмечая таким образом объявленный представителями радикалов полный захват не подчинившейся им северной провинции Панджшер. Представители национального сопротивления в регионе уже опровергли информацию об установлении радикалами контроля над этой провинцией.
В свою очередь представитель талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, поскольку это может причинить вред местному населению.