17 человек погибли в ходе беспорядочной стрельбы в Кабуле

КАБУЛ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 17 человек погибли, 41 получил ранения в результате беспорядочной стрельбы в воздух, которая велась в Кабуле в ночь на субботу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

По информации местного телеканала Tolo News , в больницы города продолжают поступать раненые. Это преимущественно гражданские лица, получившие травмы различной степени тяжести.

Как проинформировали ранее афганские СМИ, в Кабуле боевики захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) начали беспорядочную стрельбу, отмечая таким образом объявленный представителями радикалов полный захват не подчинившейся им северной провинции Панджшер. Представители национального сопротивления в регионе уже опровергли информацию об установлении радикалами контроля над этой провинцией.

В свою очередь представитель талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, поскольку это может причинить вред местному населению.