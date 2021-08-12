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17 человек погибли в авариях в СКО

12 Августа 2021 09:45
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17 человек погибли в авариях в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года зарегистрировали 97 дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, в авариях погибли 17 человек, 123 – получили травмы.

Нередко причиной дорожно-транспортных происшествий становится бродячий скот. В этом году в области зарегистрировали два таких ДТП. Последнее произошло 11 августа. 24-летний водитель пикапа сбил корову. В этом случае наказание понес молодой человек, поскольку авария произошла в зоне действия знака «Перегон скота». В отношении него составили протокол по административной статье «Нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения». В этом случае обошлось без жертв и пострадавших.

«Настоятельно рекомендуем и водителям, и владельцам скота быть предельно внимательными, осторожными. За нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных предусмотрена административная ответственность. Сам наезд на лошадь или корову на трассе может закончиться трагично не только для животных», - добавили в пресс-службе.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Статистика   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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