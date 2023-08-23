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    17:00, 23 Август 2023 | GMT +6

    17 человек погибли при обрушении строящегося моста в Индии

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    Photo：edition.cnn.com
    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 17 рабочих погибли и еще несколько получили ранения в результате обрушения строящегося моста в штате Мизорам на северо-востоке Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Премьер-министр Нарендра Моди, который в данный момент находится в ЮАР и принимает участие в саммите БРИКС, выразил соболезнования семьям погибших в результате инцидента.

    Сообщается, что власти страны выплатят почти 2500 долларов ближайшим родственникам погибших и по 600 долларов пострадавшим рабочим.

    Это не первый инцидент, произошедший в стране за последние месяцы. В июне в штате Бихар обрушился второй раз за год строящийся четырехполосный бетонный мост через реку Ганг.

    В октябре прошлого года недавно отремонтированный подвесной мост рухнул в городе Морби в Гуджарате, в результате чего погибли 135 человек.


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