17 человек погибли при обрушении строящегося моста в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - 17 рабочих погибли и еще несколько получили ранения в результате обрушения строящегося моста в штате Мизорам на северо-востоке Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Премьер-министр Нарендра Моди, который в данный момент находится в ЮАР и принимает участие в саммите БРИКС, выразил соболезнования семьям погибших в результате инцидента.

Сообщается, что власти страны выплатят почти 2500 долларов ближайшим родственникам погибших и по 600 долларов пострадавшим рабочим.

Это не первый инцидент, произошедший в стране за последние месяцы. В июне в штате Бихар обрушился второй раз за год строящийся четырехполосный бетонный мост через реку Ганг.

В октябре прошлого года недавно отремонтированный подвесной мост рухнул в городе Морби в Гуджарате, в результате чего погибли 135 человек.