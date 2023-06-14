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    15:51, 14 Июнь 2023 | GMT +6

    17 человек погибли после затопления лодки с мигрантами в Греции

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    Фото: Michael Varaklas/The AP
    АФИНЫ. КАЗИНФОРМ - Спасены более 100 человек. Как сообщается, судно, направлявшееся в Италию, вышло из района Тобрук на востоке Ливии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    17 человек погибли в результате затопления лодки, перевозившей мигрантов, у южного побережья Греции.

    В районе была начата масштабная поисково-спасательная операция. Власти сообщили, что 104 человека были спасены примерно в 75 километрах к юго-западу от южного греческого региона Пелопоннес.

    Считается, что судно, направлявшееся в Италию, вышло из района Тобрук на востоке Ливии. Итальянская береговая охрана впервые предупредила греческие власти и Frontex о приближающемся судне во вторник.


    Теги:
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