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17 человек погибли по вине водителей авто с иностранными номерами в Атырауской области

9 Ноября 2021 20:29
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17 человек погибли по вине водителей авто с иностранными номерами в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- 17 человек погибли по вине водителей авто с иностранными номерами в Атырауской области. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя управления местной полицейской службы департамента полиции Атырауской области Мырзалы Утегалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Только за 10 месяцев текущего года в области зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия, совершенные водителями, управлявшими автомобилями, находящимися на учете в других государствах. В результате ДТП 17 человек погибли и 75 получили телесные повреждения. Также за 10 месяцев 2021 года выявлено 4096 административных правонарушений, совершенных на иностранных авто. Среди автомобилей из соседних стран немало машин, ограниченных приговором суда или снятых с учета. Пользоваться такими автомобилями можно только после постановки на учет. К тому же, иномарки из соседних стран могут быть угнаны»,- рассказал Мырзалы Утегалиев.

В соответствии с требованиями Конвенции ООН по дорожному движению, иностранные автомобили могут передвигаться по территории Республики Казахстан только один год.


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#Атырауская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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