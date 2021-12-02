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17 человек наказали за нарушение домашнего карантина в Нур-Султане

2 Декабря 2021 17:10
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17 человек наказали за нарушение домашнего карантина в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице за нарушение домашнего карантина к административной ответственности привлечены 17 человек с «красным» статусом по COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

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Напомним, «красный» статус по КВИ присваивается гражданам с положительным результатом ПЦР тестирования на COVID-19. Имеющие «красный» статус должны самоизолироваться и находиться на домашнем карантине в течение 14 дней с момента выявления у них коронавируса. Так как на протяжении всего этого периода времени они являются активными переносчиками вируса.

По информации Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нур-Султана, в столице к административной ответственности привлекли 17 человек, которые нарушили карантин, тем самым подвергая опасности здоровье окружающих. Со списком нарушителей можно ознакомиться здесь.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан призывает жителей и гостей столицы, имеющих «желтый» и «красный» статусы, не нарушать карантинно-ограничительные меры, в том числе и домашний карантин.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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