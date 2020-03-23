17 человек эвакуированы во время пожара в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИФОРМ - 17 человек эвакуированы в городе Кокшетау из-за пожара в квартире, передает корреспондент МИА «Казинформ» соссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации ведомства, в 08:33 в областном центре, в микрорайоне Сарыарка, 14/5 произошел пожар в квартире на первом этаже 9- этажного жилого дома на площади 16 кв. м.

«Огонь локализован в 08-40, ликвидирован в 08-43. При этом были эвакуированы 17 человек, из них 5 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - добавили в ведомстве.