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17 человек эвакуированы во время пожара в Кокшетау
23 Марта 2020 18:09
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КОКШЕТАУ. КАЗИФОРМ - 17 человек эвакуированы в городе Кокшетау из-за пожара в квартире, передает корреспондент МИА «Казинформ» соссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
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По информации ведомства, в 08:33 в областном центре, в микрорайоне Сарыарка, 14/5 произошел пожар в квартире на первом этаже 9- этажного жилого дома на площади 16 кв. м.
«Огонь локализован в 08-40, ликвидирован в 08-43. При этом были эвакуированы 17 человек, из них 5 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - добавили в ведомстве.
Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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