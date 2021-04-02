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    22:00, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    17 человек эвакуировали при пожаре в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – При пожаре в многоэтажном жилом доме в Кокшетау были эвакуированы 17 человек, среди которых пять детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

    В Кокшетау 1 апреля 2021 года в 02:37 на пульт центра оперативного управления ДЧС Акмолинской области поступило сообщение о том, что произошел пожар по улице Джамбула, 177.

    «На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства службы пожаротушения. По прибытии к месту вызова информация подтвердилась. Произошёл пожар в подвальном помещении 6-этажного жилого дома на площади два кв. м. В результате пожара по лестничному маршу были эвакуированы 17 человек, среди них пять детей», - отметили в ведомстве.

    Как добавили спасатели, пожар был локализован в 03:05 и ликвидирован в 03:13. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - курение. На тушение выезжали 10 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС региона.

    Спасатели региона обратились к акмолинцам и гостям области, призвав их соблюдать правила пожарной безопасности, ведь пожар легче предупредить, чем потушить.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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