НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 17 центров по развитию женского предпринимательства создадут в Казахстане. Об этом заявил Премьер-министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2021 году будет разработан и принят новый социальный кодекс. С целью создания возможностей для реализации потенциала женщин в 2023 году будет внедрена Карта гендерных нужд и потребностей в разрезе регионов, городов и районов. Будут созданы 17 центров по развитию женского предпринимательства. До 30% будет увеличена доля женщин в руководстве исполнительных, представительных, судебных органов и в квазигоссекторе», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании фракции «Nur Otan» под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

По его словам, будут реализованы 37 проектов, направленных на повышение роли женщин в общественно-политической жизни страны.

«Для всех детей страны будут созданы равные возможности. Для получения хорошего воспитания и образования гарантированы полноценные условия жизни и защита прав каждого ребенка. Дети от 3 до 6 лет будут полностью охвачены дошкольным воспитанием и обучением. Для полной ликвидации аварийных и трехсменных школ будут построено 800 школ; в текущем году в эксплуатацию будут введены 200 новых школ», - отметил Премьер-Министр.

«В 2025 году все сельские школы будут обеспечены интернетом, компьютерами и предметными кабинетами. К 2023 году в 2 раза повысится зарплата педагогов до более 330 тысяч тенге, ежегодный рост составит не менее 25% в год. К 2023 году система образования на 100% будет укомплектована квалифицированными учителями», - заключил глава Правительства.