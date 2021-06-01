17 автобусов закупили для школ в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Ключи от семи автобусов и 10 микроавтобусов вручил сегодня аким Костанайской области Архимед Мухамбетов районным школам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Автобусы и микроавтобусы предназначены для подвоза детей в школы в 15 сельских районах области. На сегодняшний день в области свыше 2,5 тысячи учащихся области обеспечиваются подвозят в школу ежедневно, более 400 школьников - еженедельно.

Как отметил в своей поздравительной речи Архимед Мухамбетов, в стране для получения качественного образования и воспитания детей делается немало.



«Все это делается благодаря мудрой и дальновидной политике Елбасы, а также в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании от 1 сентября 2020 года - нивелировать разницу между городами и селами, то есть помочь селам в развитии. Для этого мы в сфере образования делаем определенную работу. Строятся новые школы на 3040 мест, начато строительство семи школ. Из них одну мы вводим 1 сентября в селе Карасу, две школы строятся в областном центре и в ряде районов. Также ремонтируем в большом количестве объекты образования: 46 объектов будут отремонтированы в текущем году, на это выделено примерно 3 млрд 600 млн тенге. Также, в рамках программы «Ауыл - ел бесігі», еще 10 школ капитально отремонтируем в текущем году», - сказал аким.

Стоит отметить, что автотранспорт для учреждений образования закупают в регионе не первый год. Только в прошлом году для сельских школ было куплено 13 автобусов на общую сумму более 200 млн тенге. В этом году в регионы уедет еще семь автобусов и 10 микроавтобусов.

Также, как отметил Архимед Мухамбетов, оперативно решаются вопросы с оснащением школ теплыми туалетами, камерами видеонаблюдения, а также с выносом котельных в сельских школах. Работа будет продолжена.