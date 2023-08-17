17 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1924-2020) родилась- языковед, тюрколог, доктор филологических наук, член-корреспондент НАН РК, заслуженный деятель науки Республики Казахстан.

Родилась в Актюбинской области. Окончила Казахский педагогический институт им. Абая (1947).

Трудовая деятельность: аспирант (1951), редактор и заведующая редакцией учебно-педагогического издательства, младший научный сотрудник (1957-1961), заведующая отделом истории и диалектологии казахского языка (1961-1967), старший научный сотрудник (1967-1980), заведующая отделом культуры речи Института языкознания им. А. Байтурсынова (с 1980 года).

Под ее руководством были разработаны проблемы развития казахского литературного языка и культуры казахской речи. Руководила работами по этимологическим и другим лексикологическим изысканиям, участвовала в редактировании 10-томного «Толкового словаря казахского языка», «Орфографического словаря», большого «Казахско-русского словаря». Заложила основы научного направления казахской лингвостилистики, подготовила научные кадры в этой области, внесла большой вклад в вузовскую практику, исследовала творчество А. Байтурсынова, под ее редакцией издано собрание сочинений по лингвистике и образованию А. Байтурсынова. Автор более 130 научных работ, из них 9 монографий, учебников и учебных пособий.

Имя Р. Сыздыковой занесено в Золотую книгу почета Республики Казахстан (1980).

назад (1963) родился- заместитель председателя Сената.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова по специальности «Правоведение».

После окончания вуза принят стажером в Кызылординскую областную коллегию адвокатов.

В период с 1986 по 1993 годы работал в органах прокуратуры Кызылординской области на должностях старшего помощника прокурора г.Кызылорды, помощника, старшего помощника прокурора области и начальника отдела прокуратуры области.

С 1993 по 1994 годы занимал должности старшего прокурора Управления общего надзора, начальника отдела по надзору за соблюдением законодательства о банках, финансово-кредитных отношениях и в контролирующих органах Управления общего надзора Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С ноября 1994 года по ноябрь 1996 года работал консультантом, заведующим сектором Отдела обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы Администрации Президента Республики Казахстан.

В 1996 году стал первым заместителем начальника Управления налоговой полиции по Южно-Казахстанской области.

С 1997 по 2001 годы занимал должности старшего помощника Генерального Прокурора Республики Казахстан - заместителя начальника Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, затем начальника данного Управления, начальника Департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

С февраля 2001 года по февраль 2002 года работал первым заместителем прокурора города Алматы.

С февраля 2002 года по июнь 2003 года – прокурор Павлодарской области.

В июне 2003 года Асанов Ж.К. назначен Вице-министром юстиции Республики Казахстан.

С 2005 по 2006 годы работал заместителем исполнительного директора Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен» и членом совета директоров АО «Корпорация «Ордабасы».

С 2007 по 2012 годы являлся депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV и V созывов по партийному списку НДП «Нур Отан», был членом Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

6 сентября 2012 года Распоряжением Главы государства назначен заместителем Генерального Прокурора РК.

25 апреля 2016 года Указом Главы государства назначен Генеральным Прокурором РК. Постановлением Сената Парламента РК № 273-VI СП от 11 декабря 2017 года избран Председателем Верховного Суда Республики Казахстан по представлению Президента Республики Казахстан. Освобожден с этой должности в связи с истечением 5-летнего срока и переходом на другую работу.

24 января 2023 года Указом Президента Республики Казахстан назначен депутатом Сената Парламента, с 26 января 2023 года – на занимаемой должности.

Имеет классный чин - государственный советник юстиции 2 класса. Кандидат юридических наук. Награжден орденами «Құрмет», «Парасат», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан».

назад (1963) родился- председатель Мангистауского областного суда.

Родился в Чимкентской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет, юрист (1987).

Трудовая деятельность: стажер прокуратуры Тайпакского района Уральской области (ныне - Западно-Казахстанской) области (1987-1990); следователь Жамбылской городской прокуратуры (1990-1191); специалист, начальник отдела управления коммунальной собственности г. Жамбыл (1991-1992); следователь прокуратуры Тайпакского района Западно-Казахстанской области (1992-1994); и.о. народного судьи Тайпакского районного народного суда ЗКО (1994-1996); судья Западно-Казахстанского областного суда (1996-2004); председатель коллегии по уголовным делам, судья Западно-Казахстанского областного суда (2004-2010); председатель кассационной судебной коллегии Акмолинского областного суда (2010-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда (2012-2014); председатель Западно-Казахстанского областного суда (2014-2020); судья Западно-Казахстанского областного суда (2020-2021); председатель специализированного межрайонного административного суда г. Шымкента (06.2021-11.2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

Награжден медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1971) родился- помощник Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист (1994); НВГШУ; Школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (ныне - Академия государственной службы Республики Казахстан) (1998).

Трудовая деятельность: слесарь-сборщик радиоаппаратуры Уральского завода «Омега» (1989); стажер, помощник, старший помощник прокурора Медеуского района г. Алматы (1995-1997); главный специалист Агентства РК по стратегическому планированию и реформам (1998-1999); директор департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных органов министерства юстиции РК (1999-2000); президент ЗАО «Национальная юридическая служба» (2000); первый заместитель председателя правления ТОО «АПК «Сункар», президент ТОО «Национальная консалтинговая группа», вице-президент по корпоративному развитию и правовым вопросам, первый вице-президент ОАО «Корпорация «Ордабасы» (2001-2002); советник министра экономики и бюджетного планирования РК (2002-2003); вице-министр индустрии и торговли РК (2003-2006); заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (2006-2008); помощник Президента РК (2008-2009); министр индустрии и торговли РК (2009-2010); вице-премьер-министр индустрии и новых технологий РК (2010); заместитель Премьер-Министра РК - министр индустрии и новых технологий РК (2010-2014); министр по инвестициям и развитию РК (2014-2016); аким г. Астаны (2016-2018); руководитель Администрации Президента РК (2018-2019); исполнительный директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (2019-2020); помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет», «Парасат»; юбилейными медалями.

назад (1975) родился- председатель Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родился в г. Кзыл-Орда. Окончил Кызылординский гуманитарный университет им. Коркыт-Ата, учитель физики и математики (1996); Карагандинский государственный технический университет, бакалавр информационных систем (2014).

Трудовая деятельность: служба в органах Национальной безопасности Республики Казахстан (1997-2005); начальник отдела программного обеспечения и сопровождения РГП «Инженерно-технический центр» ЦИК РК, г. Астана (2005-2007); начальник программного-технического управления РГП «ИТЦ» РК, г. Астана (2007-2010); и.о. заместителя директора РГП «ИТЦ» ЦИК РК (2010-2011); директор департамента лабораторных испытаний РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» Министерства связи и информатизации Республики Казахстан (2011-2012); начальник управления мониторинга инфокоммуникационных систем РГП «Государственная техническая служба» МТК РК (2012-2014); директор департамента по контролю в области связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации МИР РК (08.2014-10.2014); руководитель управления по контролю в области связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации МИР РК (2014-2016); заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и коммуникации Республики Казахстан (07.2016-11.2016); и.о. председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК (2016-2017); заместитель председателя Комитета по информационной безопасности МОАП РК (2017-2019); заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (2019-2020).

На занимаемой должности - с июня 2020 года.